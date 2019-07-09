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開山里登革熱警訊誤發全國
今年首則疫情警示「所在區域（開山里）有本土登革熱疫情」9日中午發出，但不在台南市開山里附近民眾也都收到疫情警示。災防辦表示，疾管署原本設定的訊息範圍是以台南開山里為圓心的386「公尺」內，發送時卻變成386「公里」內，造成全台都收到。
開山里登革熱警訊誤發全國
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開山里登革熱警訊誤發全國1/3

開山里登革熱警訊鬧烏龍 蘇貞昌致歉

最新更新：2019/07/09 16:57
台南開山里登革熱警訊誤發全國，行政院長蘇貞昌9日表示，防疫固然應料敵從寬，但這是明顯錯誤，主管部會應該嚴格檢查，不要讓這類事情再發生。（中央社檔案照片）
台南開山里登革熱警訊誤發全國，行政院長蘇貞昌9日表示，防疫固然應料敵從寬，但這是明顯錯誤，主管部會應該嚴格檢查，不要讓這類事情再發生。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北9日電）行政院長蘇貞昌今天表示，許多不居住在台南的民眾都收到台南開山里的登革熱防治警訊，這是明顯錯誤，主管部會應嚴格檢查，不要再讓這類事情發生，也向國人表示歉意。

災防系統今天把區域範圍「公尺」當「公里」，誤將一則針對台南市開山里的登革熱防治警訊發送到全國，使得不在台南市開山里的民眾都收到疫情警示，感到一頭霧水。

蘇貞昌下午於政府服務獎頒獎典禮會前受訪時表示，防疫固然應料敵從寬，但這是明顯錯誤，主管部會應該嚴格檢查，不要讓這類事情再發生，他並向國人表示歉意。

對於有媒體報導誤發防治警訊導致損失高額費用，蘇貞昌澄清，這是誤傳，相關單位會說明；疾管署副署長莊人祥下午記者會除了向民眾道歉，也說明訊息是免費發送，沒有浪費公帑。

今年首則疫情警示「所在區域（開山里）有本土登革熱疫情」9日發出，但不在台南市開山里附近民眾也都收到疫情警示。疾管署說，細胞廣播系統問題，才造成全國通發。中央社　108年7月9日
今年首則疫情警示「所在區域（開山里）有本土登革熱疫情」9日發出，但不在台南市開山里附近民眾也都收到疫情警示。疾管署說，細胞廣播系統問題，才造成全國通發。中央社　108年7月9日

至於網路流傳一則蘇貞昌出席殉職警員告別式，卻在簽到時刻意摔筆的造謠影片，蘇貞昌也嚴正澄清，這影片是很惡質的移花接木，第一，影片是他出席片屏東友人母喪的畫面，並非殉職警員的告別式；其次，家鄉有前往弔喪時的種種規矩，擲筆只是其一，如同送毛巾表示斷根、弔喪不送客、不說再見等習俗。

蘇貞昌表示，對於這些弔喪習俗，有人知道、有人不知道，這都沒有關係，但把兩場喪禮移花接木，並用惡毒字眼做人身攻擊，是非常惡劣且典型的假訊息，對喪家也是非常大的刺激。

蘇貞昌表示，希望國人看到這麼明顯移花接木的惡質行為後，除了唾棄惡質假訊息傳播，自己也不要做為傳播者，在提升自由民主的時刻，更應該一起來防制這種行為。（編輯：林孟汝）1080709

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