亞洲企業300強出爐 南亞科意外超車大立光

「日經亞洲評論」亞洲企業300強的前100名排行榜今年共有10家台灣企業進榜，共有南亞科、大立光、台積電、可成、上銀、儒鴻、豐泰、研華、台塑與台泥。中央社製圖 108年7月10日

（中央社記者張建中新竹10日電）「日經亞洲評論」亞洲企業300強的年度前100名排行榜出爐，SK海力士躍居第1，南亞科登第2，分析師認為主要受惠記憶體市場高度成長，今年記憶體景氣恐反轉，預期明年排名可能重洗牌。

「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）亞洲企業300強的前100名排行榜，今年共有10家台灣企業進榜，其中，南亞科、大立光、台積電、可成、上銀、儒鴻、豐泰、研華與台塑去年已是榜上有名。

台泥是今年新進榜的企業，去年位居第68的聯發科，今年則跌出前100名排行榜之外。

較受注意的是，連續2年奪得榜首的大立光，今年落居第5，由南韓記憶體廠SK海力士（Hynix）躍居第1，南亞科自去年的第37，竄升至今年的第2。

分析師王兆立認為，過去2年記憶體市場高度成長，是SK海力士與南亞科今年得以囊括前2名的主要助力。

根據研調機構IC Insights統計，2017年記憶體市場大增64%，成長幅度遠大於整體IC市場的25%；2018年記憶體市場持續成長26%，成長幅度仍大於整體IC市場的14%。

王兆立認為，大立光與聯發科今年排名同步滑落，其中，聯發科甚至跌出前100名排行榜之外，與近年智慧手機市場成長趨緩應有密切關係。

今年記憶體景氣恐將反轉，據IC Insights預估，今年記憶體市場恐將衰退24%，表現將比整體IC市場下滑9%遜色。

王兆立表示，SK海力士與南亞科今年營運恐將面臨沉重下滑壓力，此外，美中貿易戰及智慧手機市場持續低迷不振，對全球科技廠營運也添增不小變數，預期明年「日經亞洲評論」亞洲企業300強的前100名排名可能洗牌。（編輯：楊凱翔）1080710

日經亞洲300強 台灣10家企業擠進前百大

（中央社東京10日綜合外電報導）「日經亞洲評論」今天公布年度日本除外亞洲300強企業，前百大共有10家台灣企業上榜。科技企業再度引領風騷，前16名中即占11家，南韓SK海力士和台灣南亞科則分別稱霸冠亞軍。

「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）最新亞洲300強（Asia300 Power Performers）排名，是依據2018年企業過去5年營收和淨利的年複合成長率，及純益率、股東權益報酬率（ROE）和權益比率共5項指標，來評比出亞洲獲利最強和成長最快企業。

由於智慧手機需求成長快速，加上企業日益擁抱大數據推升伺服器需求，使得半導體企業仍持續享受長期的超級成長循環。

也因此記憶體晶片大廠南韓SK海力士（SK Hynix）和全球第4大DRAM製造商南亞科，去年前3季財報亮麗，因而分別稱霸最新亞洲300強企業冠亞軍。SK海力士去年排名還僅落居第27，南亞科更排在30名以外。

全球最大智慧手機相機鏡頭供應商大立光今年遭擠下冠軍寶座，因蘋果公司（Apple Inc.）的iPhone需求滑降，導致大立光年營收和淨利萎縮6%。

全球最大晶片代工廠台積電前兩年排名還分別高居第5和第4，今年卻跌到第12名。因台積電是蘋果和中國科技巨擘華為主要供應商，但美中貿易戰引發的不確定性開始發威，導致台積電業務去年底開始顯著走軟。

今年擠入排名前百大的台灣企業，還包括第14名的iPhone金屬框供應商可成、第16名的精密機械製造商上銀、第26名的科技織品大廠儒鴻、第35名的運動鞋代工大廠豐泰，第38名的資訊設備製造商研華、第53名的台塑和第90名的台泥。

今年排名前10大的亞洲企業，則依序還有第3名的安徽海螺水泥、第4名的貴州茅台酒公司、第6名的印尼煤企武吉亞山（Bukit Asam）、第7名的香港地產公司長江實業、第8名的印度資訊科技（IT）服務公司HCL技術（HCL Technology）、第9名的騰訊和第10名的阿里巴巴。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1080710