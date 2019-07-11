翠玉白菜台中花博展出無法令規範 監院糾正故宮

監察委員包宗和、江綺雯11日表示，故宮2018年11月將翠玉白菜、翠玉小白菜等文物移師台中花博后里馬場展區展出，引發古物安全風險及草率行事議論，監察院通過兩人所提的調查報告，糾正故宮。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北11日電）監察委員包宗和、江綺雯今天表示，故宮去年11月將翠玉白菜、翠玉小白菜等文物移師台中花博后里馬場展區展出前，無任何公文及評估報告，核定過程欠缺法令規範，有重大違失，監院決議糾正故宮。

包宗和、江綺雯今天召開記者會表示，故宮去年11月主動將重要文物「翠玉白菜」及一般文物「翠玉小白菜」移師台中花博后里馬場展區展出，引發古物安全風險及草率行事議論，監察院通過兩人所提的調查報告，糾正故宮。

監委指出，故宮將翠玉白菜、翠玉小白菜移師台中花博后里馬場展區展出，但在展出之前，無任何公文及評估報告，全案核定過程欠缺法令規範，而該有的展覽成效評估指標也沒有，機關組織效能及行政管控機制都嚴重失調，有重大違失。

監委表示，前故宮副院長李靜慧在今年5月約詢時也坦承，認同故宮借展國內其他地區應有相關規範，以避免外界疑慮。2018年底立委也曾就訂定相關要點提出質詢，後經故宮內部多方討論，業務單位與前故宮院長陳其南的意見始終無法取得共識，如以監察院或立法院的角度來看，的確是有虧行政院對故宮的期待，應該要道歉。

監委指出，經調查，故宮已於6月25日訂定「國立故宮博物院辦理故宮國寶出遊去作業須知」，以完備藏品借展國內其他地區的安全及正當性。

針對國寶「顏真卿祭姪文稿」等古物於今年1月借展日本東京國立博物館遭人質疑被矮化，監委表示，日後故宮借展國外的事前審核工作，有待加強相關宣傳品標示「國立故宮博物院」的文字版面及位置查核，以維護國家尊嚴與文化外交事務的遂行。（編輯：蘇志宗）1080711