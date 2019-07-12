世大運網球女雙 李亞軒李珮琪闖進金牌戰

台灣網球雙姝李亞軒（左）與李珮琪（右）12日在2019拿坡里世界大學運動會網球女雙4強擊敗香港組合，順利闖進網球女雙金牌戰。（圖取自facebook.com/CTUSFSSU）

（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣網球雙姝李亞軒與李珮琪，今天在2019拿坡里世界大學運動會網球女雙4強，以6比1、3比6、10比7擊敗香港組合伍曼瑩與張瑋桓，順利闖進金牌戰。

今年第3度參加世大運的李亞軒，是繼2015年光州世大運後，再次挺進女雙金牌戰，當年她和許絜瑜聯手奪銀，上屆台北世大運她則轉戰女單，同樣拿下銀牌，而女雙則由詹詠然、詹皓晴這對網壇姊妹花攜手摘金。

今年拿坡里世大運，李亞軒則與李珮琪聯手，兩人榮膺大會第2種子，首輪輪空直接挺進16強，接下來分別以直落二，橫掃印尼與澳洲組合，昂首挺進4強。

李亞軒與李珮琪的「雙李配」，今天在關鍵4強戰首盤以6比1輕鬆拿下，原以為戰局將會一面倒，不料次盤戰況丕變，香港組合強勢反撲，「雙李配」以3比6棄守，盤數也被逼成1比1平。

所幸關鍵決勝局，「雙李配」沈著應戰，最後以10比7擺脫對手糾纏，不但如願挺進金牌戰，也是中華隊連續3屆世大運，女雙都挺進壓軸決賽，接下來將與中國對決爭金。（編輯：徐崇哲）1080712