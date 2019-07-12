世大運楊俊瀚拉傷 200公尺準決賽排第8遭淘汰[影]

楊俊瀚12日在2019拿坡里世界大學運動會男子200公尺準決賽，似乎不慎拉傷，最後只能走進終點。（圖取自facebook.com/CTUSFSSU）

（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣「最速男」楊俊瀚，今天在2019拿坡里世界大學運動會男子200公尺準決賽，似乎不慎拉傷，最後只能走進終點，他以23秒37、分組第8完賽，沒能晉級決賽。

楊俊瀚是台灣100、200公尺以及4X100接力三項全國紀錄保持人，2年前台北世大運他則拿下台灣隊史首面男子100公尺金牌，今年他為力拚2020東京奧運參賽門票，把重心轉往200公尺。

昨天200公尺預賽，楊俊瀚輕鬆跑出20秒94，名列分組第1晉級，今天準決賽他被安排在第1組第4跑道，根據現場中華隊教練透露：「楊俊瀚的起跑很漂亮，進彎道的速度也很好，沒想到出彎前，速度突然慢下來，應該是那時候拉傷了。」

出彎後，楊俊瀚也慢下腳步，最後走進終點線，而根據大會賽程，台灣時間今天下午5時將進行男子4X100公尺接力，中華隊主力之一的楊俊瀚能否出賽，目前仍有變數。

今年世大運出征前夕，楊俊瀚就曾表示，今年世大運的男子4X100接力將是重頭戲，他們的目標是跑進38秒50內，希望可以排進世界前16強，進而取得東京奧運門票，如今他受傷後，戰力多少會受到衝擊。

至於同樣晉級200公尺準決賽的魏泰陞，今天在第3組出賽，可惜最終他以21秒08衝線，分組名列第3無緣晉級決賽。（編輯：徐崇哲）1080712