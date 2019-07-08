世大運桌球男團 台灣奪銀平隊史最佳

（中央社記者龍柏安台北8日電）台灣曾2度拿下世大運桌球男團銀牌，今年拿坡里世界大學運動會，是台灣相隔12年後再次闖進桌球男團金牌戰，可惜沒能突破中國封鎖，最後以0比3落敗銀恨。

台灣曾在2001年、2007年世大運，兩度在桌球男團奪銀，而自2009年貝爾格勒世大運起，直至上屆台北世大運，台灣寫下連續5屆桌球男團鍍銅的另類紀錄。

今年拿坡里世界大學運動會，中華隊由楊恆韋、彭王維、王泰崴與廖振珽等人聯手，自2007年曼谷世大運後，再次勇闖壓軸金牌戰，可惜沒能突破隊史奪得男團首金，不過銀牌仍是追平隊史最佳。

今天男團金牌戰由楊恆韋掛帥當先鋒，無奈3局都差了那麼一點，他以11比13、9比11、6比11不敵中國好手朱霖峰。

擔任第2點的彭王維，前兩局接連以5比11、10比12棄守，第3局他重整旗鼓，以11比5扳回一城，可惜第4局他沒能乘勝追擊，再以7比11落敗，團隊也以0比2陷入大幅落後。

負責延續戰線的王泰崴，也沒能演出逆轉秀，接連以5比11、8比11、9比11連丟3局，不敵中國的趙子豪，最終團隊以0比3遭對手直落三橫掃吞敗，僅獲銀牌。（編輯：陳彥鈞）1080708