川崎宗則想打球 直言想不斷完成雙殺到73歲

日籍退役球星川崎宗則來台擔任中華職業棒球大聯盟味全龍隊客座教練，13日舉辦球迷見面會，川崎宗則透露，仍想以球員身分上場，幽默地說：「希望可以在場上不斷表演雙殺到73歲。」中央社記者謝靜雯攝 108年7月13日

（中央社記者謝靜雯台北13日電）到台灣擔任中華職業棒球大聯盟味全龍隊客座教練的日籍退役球星川崎宗則今天說，心情上9成想當選手、1成當教練；他不改幽默笑稱希望在場上「邊喝咖啡、邊完成雙殺直到73歲」。

具美國、日本職棒資歷的川崎宗則到台灣任味全龍客座教練，受台灣媒體、球迷關注，上午媒體及球迷見面會，有5家日本媒體記者到場採訪。

川崎宗則表示，先前生病不得不卸下球員身分、放下棒球，但現在身體恢復得差不多了，在兩名台灣友人介紹和幫忙下，因緣際會成為味全龍客座教練。味全龍是有歷史淵源的球隊，相隔20年再復隊、重新出發，「我也在尋找重新復出的機會，希望可以幫助球隊創造一個新的氣象」。

川崎宗則與味全龍客座教練合約從8月開始一直簽到年底，川崎宗則不只一次表達想再以球員身分回到場上的強烈意圖，也提到目前身體狀況大概恢復到75％，也持續練習打擊、守備，球技層面自評有恢復到73％的水準。

味全龍總教練葉君璋曾說，是否讓川崎宗則以球員身分上場，還需透過測試及評估身體狀況。

川崎宗則表示，心情上9成想當選手、1成當教練，但身分是客座教練，上場還是會努力扮演好教練該做的工作。

川崎宗則任味全龍客座教練，引起日本球界、媒體極大關注，前東家日職福岡軟銀鷹隊甚至傳出希望川崎宗則回軟銀任二軍或三軍教練呼聲，川崎宗則不改幽默笑說：「我不是當總教練的材料，要讓更厲害的人當，我只希望在場上不斷完成雙殺，邊喝咖啡、邊完成雙殺直到73歲。」（編輯：李明宗）1080713