川崎宗則練打手感好 有機會跟劉基鴻內野搭擋

日籍退役球星川崎宗則（左）到台灣擔任中華職業棒球大聯盟味全龍隊客座教練，球團13日上午在台北為他舉辦媒體及球迷見面會，川崎宗則與頂新三董魏應充（右）合影。中央社記者謝靜雯攝 108年7月13日

（中央社記者謝靜雯台北13日電）日籍退役球星川崎宗則任中職味全龍隊客座教練，但他仍想再以球員身分出賽，他直言昨天打擊練習時手感好，當下覺得很棒，味全龍領隊吳德威直言，或許有機會看到他與劉基鴻內野搭檔。

具美日職棒資歷的日籍退役球星川崎宗則來台任中職味全龍隊客座教練，但他直言現階段9成的想法想要當球員、1成想要當教練，被問起球員生涯印象最深的時刻，川崎宗則笑說，自己對於回憶忘得很快，球員生涯有很多很棒的回憶，但昨天打擊練習時手感非常的好，是近期覺得最棒的事，「當下就是最棒的」。

味全龍復隊首年一切從零開始，今年選秀會上策略先把內野戰力補齊，特別請來川崎宗則也是希望他可以跟陣中年輕球員分享經驗，為味全龍隊野手帶來守備上的觀念。

對於川崎宗則是否有機會以球員身分在中職出賽，味全龍隊總教練葉君璋曾說，需要透過測試，並且評估川崎宗則的身體狀況，也透露指導球員不是只有一種方式。

味全龍隊領隊吳德威接續葉君璋的意思解釋，有時實際上場打給球員看也是一種教學，如果有機會，說不定可以看到川崎宗則與今年味全龍隊選秀狀元劉基鴻場上成為內野搭檔。

被問起想要教給台灣年輕選手什麼東西，川崎宗則直言，從小到大打球，很喜歡棒球，也享受打棒球的過程，但職業棒球環境很殘酷，需要隨時保持熱情、樂在其中，「我身為教練，要先享受台灣的棒球，然後把熱情傳達給台灣的球員」。

指導台灣球員還有語言上的問題，川崎宗則幽默笑說，「那就先從喝酒開始教、以酒會友」；味全龍隊8月17日將於斗六棒球場舉行開訓典禮，川崎宗則預計也會出席。（編輯：張芷瑄）1080713