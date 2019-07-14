鄭姓女子涉嫌教唆男友殺母案 家屬：不可能

（中央社記者陳朝福高雄14日電）鄭姓女子涉嫌教唆21歲韓姓男友殺害母親王姓婦人，高雄檢警查出鄭女涉犯刑法教唆殺害直系尊親屬罪。家屬今天都認為不可能這樣，不相信她會教唆殺害母親。

這起涉嫌教唆男友殺害母親案情轉折，鄭女涉案讓家屬感到錯愕，媒體今天到鄭家採訪，鄭父表示不可能會這樣；鄭女的阿公也說不可能，孫女當場可能看到血嚇呆，才會跟著男友一起上車離開現場，這是對她較不利的地方。韓男鄰居也感到訝異，但韓男很少跟鄰居打招呼。

韓男疑因不滿與鄭女交往被阻，昨天涉嫌尾隨王婦與鄭女到高雄市大社區金龍路果菜市場買菜時，現身要求載走鄭女，王婦阻止並與韓男發生爭吵，遭對方持水果刀刺中左臉頰和頸部，送醫搶救仍傷重不治。

韓男行凶後載走鄭女逃亡，檢警隨後在韓男的住處逮獲兩人帶回偵辦，清查兩人通聯紀錄發現案發前鄭女疑以通訊軟體傳訊給韓男，告知她將與母親到果菜市場買菜的行程，韓男疑因此掌握行程行凶。

檢警查出韓男於案發前一天到五金行購買犯案的水果刀；鄭女則有比較明顯的涉犯教唆殺人犯意，因此由關係人轉列為共同正犯。

全案警方昨晚將兩人移送橋頭地檢署偵辦，檢察官訊後認為韓男涉犯刑法殺人罪，鄭女涉犯教唆殺害直系尊親屬罪，兩人罪嫌重大並有逃亡及湮滅證據串證之虞，於深夜向橋頭地方法院聲押兩人。

橋頭地檢署表示，檢察官指揮專案小組分析韓男與鄭女往來資料，發現鄭女涉嫌重大，因此指示專案小組一併將她拘提到案，涉犯刑法教唆殺害直系尊親屬罪嫌重大。

橋頭地方法院今天上午召開羈押庭，值班法官訊問後，認為被告韓男涉犯殺人罪、被告鄭女涉犯教唆殺害直系尊親屬罪，罪嫌重大，並有逃亡之虞，且有可能勾串證詞，同時考量犯罪流程、手段侵害社會危險性重大，裁准羈押並禁止接見通信。（編輯：陳俊碩）1080714