赤燭發聲明：還願短期內上架無望

（中央社記者韓婷婷台北15日電）因「習近平小熊維尼符」事件下架的「還願」在沉寂4個多月後，開發團隊赤燭遊戲今天突然發布聲明，指短期內「還願」將不會再以任何形式銷售、改版、或透過其他授權來營利。

赤燭遊戲在恐怖遊戲「返校」一砲而紅後，接著再推出融合台灣本土文化及宗教色彩的「還願」遊戲，2月19日上市再掀熱潮：不料，不久即爆發遊戲內暗藏「小熊維尼梗」遭到中國大陸玩家抵制，風波擴大導致研發團隊赤燭2月26日宣布暫時下架。

直至今天，赤燭打破沉默，在官方臉書發表最新聲明，除了向所有受到損失的相關團隊及人員還有玩家致歉外，強調非任何蓄意行為，同時宣布由於溝通仍在進行，6名創辦人一致同意，短期內「還願」將不會再以任何形式銷售、改版、或透過其他授權來營利，以避免造成更多不必要的誤解。

赤燭聲明稿內容如下：

（1）4個月以來，「還願」的美術疏失，已確實對合作夥伴及赤燭自身造成難以估計的傷害，我們再次鄭重向所有相關團隊及人員致歉，也願與合作夥伴共同承擔所有損失，並且盡最大努力避免傷害繼續擴大。

（2）此事件對各方帶來的負面影響很大，合作夥伴也盡了一切努力協助赤燭處理善後。

（3）經過這段時間的沉澱，已陸續有玩家及媒體朋友了解此事確實是製作上的疏失，而非任何蓄意行為。在未來，如果大眾已能理性看待此事、也願意給赤燭與我們的合作夥伴更多信任時，團隊也會認真評估「還願」重新上線的可能性。

為此，赤燭團隊也在這裡向所有等待至今的玩家們致歉。對不起，還請大家理解我們的決定。

這兩年，合作夥伴對赤燭在遊戲開發上的全然信賴是赤燭莫大的榮幸，團隊由衷感激。難過的是，我們最終沒能成功回應這份期待，反而讓他們承受了最多的誤解與傷害。針對此事，赤燭的責任，是再多理由也無法減輕的，我們真心感到抱歉，更不希望合作夥伴受到更多的責難。

赤燭遊戲於2015年成立，這4年來，始終為了創作更好的遊戲而努力，而「還願」則是一款單純表達「因為邪教狂熱，讓真摯親情引發悲劇」的作品。我們確實因為製程上的疏失，犯了一個極為不專業的錯誤，但在發現後的幾個小時內團隊便發布了修正，並沒有任何炒作的意圖。

風波過後，許多人對「還願」的創作動機產生了各種猜測和想像，少數觀點令人遺憾，但此時的我們只能全部承擔。只希望在不久的將來，赤燭仍有機會以行動向大家證明，無論是「還願」的開發團隊或合作夥伴，都只是單純想為玩家提供一款好作品，這之中絕對沒有任何人，會希望發生這樣的意外。

作為一家遊戲公司，今後我們仍會繼續創作。（編輯：蘇志宗）1080715