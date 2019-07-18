國軍救災裝首亮相 透氣排汗抗UV注重舒適性

由軍備局研製，並發放6000件具透氣、排汗、抗UV等功能的「透氣戰鬥衫」給各軍團救災官兵，國防部將調查使用者意見，再進行適度研改。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 108年7月18日

（中央社記者游凱翔台北18日電）行政院長蘇貞昌日前指示國軍精進救災服裝，並研擬設計相關功能服裝；目前國軍已完成研製，並發放6000件「透氣戰鬥衫」給各軍團救災官兵，未來將調查使用者意見，進行適度精進改造。

國軍研擬設計救災服裝，起源於今年5月汛期來臨，蘇貞昌致電國防部長嚴德發，提到救災服裝是否能夠跨部會整合，就官兵的實務需求進行調整；嚴德發因此指示相關單位研製。

時任國防部發言人陳中吉少將曾表示，國軍部隊的服裝並不是為救災而設計，因此會朝具吸濕排汗、舒適性等機能的方向去進行。

適逢颱風丹娜絲帶來大雨，國軍部隊待命救災。國防部發言人史順文少將表示，由軍備局所研製的救災服裝，正式名稱為「透氣戰鬥衫」，具散熱、排汗、抗UV、舒適性等功能，目前已發放共6000件給各作戰區的救災官兵。

史順文表示，軍備局未來將進行官兵使用意見調查，再適度進行透氣戰鬥衫的研發改造；另外，褲款則維持原本的野戰迷彩褲。

目前國軍人員在執行救災任務時，大部分都穿著野戰迷彩服（戰鬥服裝），視情況將上衣脫下僅穿著軍用內衣，又或是穿著運動服進行救災，現行並沒有「救災服裝」。而國軍人員救災範疇主要包括環境消毒、清運牲畜屍體、災後復原、協助撤離高風險區災民等不需要具備專業搜救能力的任務。（編輯：李信寬）1080718