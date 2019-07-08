下哨再晚都有得吃 國軍開設全天無人營站

（中央社記者游凱翔台北8日電）市面超商業者建立無人據點，國軍也不落人後，為滿足官兵24小時餐飲需求，目前於陸軍司令部、憲兵指揮部等9單位設置「無人營站（智能販賣機）」，未來規劃進駐偏遠營區。

近期不少超商業者建立無人超商據點，國軍也不落人後，軍營內的營站雖然產品多元，但有營業時間限制，無法滿足在夜間有採購需求的官兵；甚至有些單位因位處偏遠、單位小，沒有營站。國防部福利事業管理處因此引進「智能販賣機」，並利用閒置空間打造「無人營站」，販售熱食、乾糧、飲料、泡麵、糕點等產品。

軍方人士接受中央社訪問表示，福利處選擇在「國防部大直營區」為首站的示範單位，智能販賣機可透過悠遊卡、信用卡及手機行動支付等10種付款方式取代現金支付。

另外，為了因應部隊需求，也配合裝設冷飲、熟食、泡麵機及提供微波爐設備，滿足官兵全天候的生活所需，讓官兵不論再晚下哨，都可以獲得熱食供應。

但軍方人士也表示，智能販賣機的所販售的商品，僅為簡易生活的補給所需，無法與營站提供近千項商品相提並論，因此智能販賣機的設置，只是輔助無營站及服務台的營區來服務官兵，並非取代現行營站工作，後續設置將以偏遠地區，且無營站或服務台的營區為主。

軍方人士統計，初期設置的示範單位為國防部大直營區，接續有陸軍司令部、憲兵指揮部等9個單位申請設置，共裝設21台。（編輯：林興盟）1080708