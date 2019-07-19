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露國部長挺台發言 立委感動：邦交國很多布朗[影]

最新更新：2019/07/19 21:25

（中央社記者王揚宇台北19日電）總統蔡英文出訪友邦聖露西亞，露國第二外交部長鮑布蘭除了在公開場合發言挺台外，還對隨行立委管碧玲說：「我對妳的國家感到驕傲」，讓管碧玲深受感動，在臉書上傳鮑布蘭演說影片。

今年世界衛生大會（WHA）上，聖文森衛生部長布朗（Luke Browne）的一席演講，讓台灣人民深受感動。管碧玲說，聽完鮑布蘭的演講，代表團成員不約而同，好幾個人都驚呼，「這就是聖露西亞的布朗。」

總統蔡英文11日到22日展開「自由民主永續」之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞。去程將過境紐約停留2天，回程過境丹佛。民進黨立法院黨團幹事長管碧玲與民進黨立委趙天麟、羅致政等人也隨行。

管碧玲今天在臉書發文指出，鮑布蘭（Sarah Flood-Beaubrun）當面告訴她「我對妳的國家感到驕傲」，而且在3度公開演講時，介紹蔡總統並感謝台灣。

管碧玲也分享鮑布蘭於「Gi Net」合作計劃的剪綵儀式致詞影片。鮑布蘭提到，全世界的人民也應感謝台灣，台灣的成就、對抗逆境的勇氣使全世界受益，即便這世界現在也許還不太了解這一點。

管碧玲認為，台灣社會長期扭曲台灣與邦交國的外交關係，把邦交國視為需要台灣援助的小國，「無形中把他們對我們的支持，當作一種交換」，但看過布朗演說的影片，台灣人會在瞬間改變對台灣與邦交國外交關係的認知，會珍惜與更敬重這些原本只是被視為不過是一個小國的邦交國。

管碧玲寫到，這趟伴隨總統的外交之旅，她看到邦交國有非常多的「布朗」。

此外，羅致政也在臉書發文指出，聖露西亞的國土形狀跟台灣很像，露國眾議院議長丹尼爾（Andy Daniel）對蔡總統說，他沒法解釋台露兩國的連結（bond）為何如此之深，在聖露西亞不論大人小孩，幾乎都知道台灣，也知道台灣對他們的好。只可惜，台灣人知道聖露西亞的，恐怕只有少數。（編輯：楊凱翔）1080719

總統蔡英文自由民主永續之旅抵達加勒比海友邦聖露西亞，18日上午（當地時間）赴露國國會，一路上可見許多熱情民眾揮舞台露雙方國旗，歡迎蔡總統到訪。中央社記者張新偉聖露西亞攝　108年7月19日
總統蔡英文自由民主永續之旅抵達加勒比海友邦聖露西亞，18日上午（當地時間）赴露國國會，一路上可見許多熱情民眾揮舞台露雙方國旗，歡迎蔡總統到訪。中央社記者張新偉聖露西亞攝　108年7月19日
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