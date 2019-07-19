露國國會演說 蔡總統：台合作計畫不會有債務陷阱

（中央社記者溫貴香聖露西亞18日電）總統蔡英文訪問友邦聖露西亞，今天在國會發表演說，她強調，兩國合作計畫模式，可以讓台露人民共同參與，共同受益。台灣的合作模式與其他國家不同，不會有「債務陷阱」的問題。

蔡總統在演說中細數兩國友誼，肯定聖露西亞一直是台灣在加勒比海地區的堅實夥伴，對總理查士納去年在聯合國大會為台灣挺身而出，以及衛生部長艾瑟柯也在今年的世界衛生大會為台灣仗義執言，表達感謝之意。

她說，在過去十多年來，台露兩國共同進行很多合作計畫，彰顯永續發展目標的精神。她昨天參加了聖茱德醫院整建工程的動土典禮，為兩國多年來的醫療衛生合作，再度創下一個重要的里程碑。

除健康領域，也努力發展永續農業。蔡總統表示，2013年啟動一項計畫，成功幫助露國解決香蕉葉斑病的蟲害問題，提升獲利，目前露國是東加勒比海唯一出口香蕉到歐洲市場的國家。

蔡總統說，台露雙方在資通訊領域也做許多努力，網路基礎建設對政府提供有效率服務及縮短數位落差；她邀請議員一齊出席第二期政府廣域網路計畫的啟動典禮。這項計畫將提升全島的網路普及率。

她說，公共基礎建設是國家永續發展的基石，除了聖茱德醫院等重大計畫，台灣和露國今年也已經陸續推動荷瓦諾拉國際機場和全國道路計畫。

總統蔡英文（中）訪問友邦聖露西亞，18日（當地時間）在國會發表演說，她強調，台灣的合作模式與其他國家不同，不會有「債務陷阱」問題，共同互惠的計畫，奠基於良好的溝通及合作。中央社記者張新偉聖露西亞攝 108年7月19日

蔡總統說，這些合作計畫不但建立了具有韌性的基礎建設，也透過互惠互助的合作模式，增加了優質的工作。這些計畫會由台灣的銀行提供貸款，並由台灣海外工程公司承包給露國包商，也就是會雇用露國當地勞工，採用在地建材。

「這樣的合作模式，可以讓台露人民共同參與，共同受益。」蔡總統說，台灣的合作模式與其他國家不同，不會有「債務陷阱」的問題，共同互惠的計畫，奠基於良好的溝通及合作。

中國在全球擴大影響力，其推動「一帶一路」等倡議，被視為誘使較小國家陷入債務陷阱，並誇大承諾無法做到的財務援助，包括美國等國家都曾提出批判。

蔡總統表示，很榮幸透過台灣各類獎學金計畫，還有技職教育訓練，為露國年輕人培養技能和專業。現在，露國學子透過更多元的管道，發揮才能，回饋社區。這些從台灣學成返國的學子，都能夠帶回新的專業、知識和想法，為露國開創新的可能性。

總統提到，訪問露國期間，她想到諾貝爾得主露國詩人渥克特（Derek Alton Walcott），其著作讓全世界讀者愛上露國。渥克特有一首詩，詩名是「海洋即歷史」（The Sea is History），就描述了海洋國家在歷史上面臨的各種機會和挑戰。

蔡總統說，台灣和聖露西亞同屬小國，在自然上同樣面臨地理資源和氣候變遷的挑戰，在歷史上也同樣歷經了漫長的民主化進程，都尊重人權及民主價值，有責任共同攜手，促進區域穩定和自由民主。（編輯：徐崇哲）1080718