創造工作機會 蔡總統為露國人力資源中心揭牌

（中央社記者溫貴香聖露西亞18日電）總統蔡英文今天與聖露西亞總理查士納一起為國士壘人力資源發展中心揭牌，總統說，這座中心因台露共推「社區發展計畫」促成，超過2400項建設，創造2萬5000多個工作機會。

蔡總統「自由民主永續之旅」訪問聖露西亞（露國）最後一天，當地時間下午出席國士壘（Gros Islet）人力資源發展中心落成典禮致詞表示，這座中心將作為教育與在地文化藝術的重要場所，促進觀光與市政發展。

總統說，露國總理查士納（Allen Chastanet）對觀光很有想法，將觀光列為重要施政主軸，在美麗的國士壘興建設備齊全的社區中心，肯定有助於達成這些施政目標。

總統提到，民眾在「國士壘人力資源發展中心」可以透過各種課程學習重要的工作技能，中心也將提供社區青年一個聚集切磋才藝的場所。這座中心的落成，將有助推動經濟成長，重振在地文化並促進觀光。

總統表示，這座中心是因台露攜手推動「社區發展計畫」而促成的。「社區發展計畫」目前已經在露國完成超過2400項的社區公共建設，包括防洪、排水、行人步道，以及聯外道路等工程。

總統說，這些工程創造出2萬5000多個工作機會，促進露國經濟發展，同時有效協助露國減緩氣候變遷的衝擊，而氣候變遷是兩國所共同關切的。這樣的合作方式，就是讓台露雙方的廠商和社區，都可以共同參與、共同受惠，目標是真正的雙贏，絕不讓友邦陷入「債務陷阱」。

查士納致詞表示，人力資源發展中心是一項長久的規畫，終於在今日實現，該中心的啟用，可造福國士壘地區及露國人民，對於台灣政府在多項合作計畫中所提供的協助，表達誠摰的感謝。

兩人致詞後，總統與查士納為「國士壘人力資源發展中心」揭牌，許多社區民眾也到場參與，場面相當熱絡。（編輯：林興盟）1080719