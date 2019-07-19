總統：續與聖露西亞合作 盼兩國友誼歷久彌新

總統蔡英文（中左）訪問聖露西亞，18日（當地時間）晚間舉行答謝宴，宴請露國政要及館團員眷，露國總理查士納（Allen Chastanet）（中右）與夫人特別送上禮物，向蔡總統表達感謝。中央社記者張新偉聖露西亞攝 108年7月19日

（中央社記者溫貴香聖露西亞18日電）總統蔡英文今晚出席答謝宴表示，未來將持續與聖露西亞合作達成露國的發展目標，深信台露的友誼將歷久彌新，為全球永續合作立下標竿。露國總理查士納也說，向台灣學習，同時，也希望能與台灣分享露國經驗。

蔡總統「自由民主永續之旅」最後一站訪問聖露西亞，晚間總統宴請露國政要及館團員眷，感謝外交人員與技術團默默在外交前線打拚。總統表示，我國政府將持續與聖露西亞合作達成露國的發展目標，期盼台露兩國友誼歷久彌新，為全球永續合作立下標竿。

總統致詞時表示，在露國的訪問已接近尾聲，感謝露國政府與人民的熱情款待，加勒比海式的熱烈歡迎讓她感受深刻。

她說，每次出訪，都一定要撥出時間與外交人員及技術團員見面。這些英雄日復一日默默在邦交國打拚，讓駐在國成為更宜居的地方，應該給予他們肯定。

總統提及，訪問期間，她經常想起露國諾貝爾獎得主渥克特（Derek Alton Walcott）的名言：「我閱讀；我旅行；我成長。」當然，來到這裡之前，她讀到、也聽到有關露國的種種，而經過這次的訪問，她親眼看見露國的活力與美麗，才真正的了解這個國家，感謝大家給她這個機會。

露國總理查士納（Allen Chastanet）致詞表示，自從他擔任總理以來，便和台灣保持密切合作，希望可以建立雙贏的關係。他提到，對聖露西亞而言，最重要的價值就是相互尊重，在很多方面，露國都希望可以向台灣學習，同時，也希望能與台灣分享露國的經驗。

答謝宴開始前，總統也與駐露國大使館館團員及眷屬、志工及役男們座談，並聽取技術團簡報。總統肯定他們在邦交國所做的一切，帶給台露間穩固的邦誼。技術團長鄭仕隆一家人與會，女兒也畫了一張與總統的畫像給總統簽名，立委羅致政、趙天麟也與鄭仕隆一家4口輕鬆互動並合影留念，場面相當溫馨。

包括露國總理查士納、參議長麥晶泰（Jeannine Giraudy-McIntyre）、國家安全會議秘書長李大維、外交部長吳釗燮、經濟部次長王美花、立法委員管碧玲、趙天麟、羅致政及駐露國大使沈正宗等人出席答謝宴。（編輯：趙蔚蘭）1080719

總統蔡英文（中）「自由民主永續之旅」訪問聖露西亞，18日（當地時間）晚間在答謝宴表示，未來將持續與聖露西亞合作，深信台露友誼將歷久彌新，為全球永續合作立下標竿。中央社記者張新偉聖露西亞攝 108年7月19日

總統蔡英文（前右）訪問聖露西亞，18日（當地時間）晚間舉行答謝宴，宴請露國政要及館團員眷，蔡總統與露國總理查士納（Allen Chastanet）（前左）一同入席。中央社記者張新偉聖露西亞攝 108年7月19日

總統蔡英文（中左）訪問聖露西亞，18日（當地時間）晚間舉行答謝宴，宴請露國政要及館團員眷，並與露國總理查士納（Allen Chastanet）（中右）一同敬酒。中央社記者張新偉聖露西亞攝 108年7月19日

總統蔡英文訪問聖露西亞，18日（當地時間）晚間舉行答謝宴，宴請露國政要及館團員眷，駐露國的技術團團長鄭仕隆（2排右）攜家帶眷前來，民進黨立委趙天麟（前左）、羅致政（前右）也前來致意。中央社記者張新偉聖露西亞攝 108年7月19日

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