將露國與世界串連 總統啟動廣域網路二期計畫

（中央社記者溫貴香聖露西亞18日電）總統蔡英文今天出席「聖露西亞政府廣域網路」計畫第二期啟動典禮致詞表示，這個計畫不但讓旅客更便利連結網路，也縮短了城鄉數位差距，更將露國民眾和全世界串連在一起。

總統說，台灣一向認為應該要把「數位落差」（Digital Divide）轉化成為「數位機會」（Digital Opportunity），會持續和全世界分享台灣的數位成功經驗。

總統訪問聖露西亞（露國）第二天行程，出席露國國會歡迎儀式、國會發表演說，並與露國總理查士納（Allen Chastanet）共同見證「聖露西亞政府廣域網路」計畫第二期啟動典禮。

總統以英文致詞表示，在數位化時代，網路基礎建設是推動經濟發展，促進全球市場競爭力，及提升生活品質的重要關鍵。台灣從2015年開始與露國合作，共同進行第一階段的政府廣域網路計畫，至今已在露國5個地區的33個地點，裝設63個無線網際網路熱點。

總統說，這個計畫不但讓旅客更便利連結網路，也縮短了露國的城鄉數位差距，更將露國民眾和全世界串連在一起。

她進一步表示，台灣一向認為應該要把「數位落差」（Digital Divide）轉化成為「數位機會」（Digital Opportunity），台灣會持續和全世界分享台灣的數位成功經驗。

總統說，台露兩國多年來，共同攜手完成多項重大資通訊建設，包括建立國家資通訊中心、全島各社區的資通訊資源中心、農業資源系統，有效提升政府的運作效能。另外，透過堅實的基礎數位建設，也協助露國打擊犯罪，改善公共安全，也透過犯罪管理系統，協助政府和警方維護社區安全。

總統蔡英文（右7）訪問加勒比海友邦聖露西亞，18日（當地時間）在憲政公園內，與露國總理查士納（Allen Chastanet）（右8）等人一起，在對台友好的前露國總理康普頓紀念碑前合影。中央社記者張新偉聖露西亞攝 108年7月19日

典禮結束後，總統在查士納等人陪同下參觀露國首都國會旁的憲政公園，查士納向總統說明憲政公園所設置的紀念碑是對台友好的前露國總理康普頓（Sir John Compton）紀念碑，蔡總統與查士納等人並在紀念碑前合影，象徵兩國堅定邦誼。

此外，露國國會在國會大樓前舉辦歡迎儀式時，一名女性儀隊隊員因高溫久站而昏倒，一旁隊員趕緊攙扶入內休息。先是一位女性儀隊隊員不耐久站昏倒，接著總統檢閱儀隊奏兩國國歌，當中華民國國旗升到旗竿頂端時卻意外滑落。

總統府發言人張惇涵在總統發表國會演說後受訪表示，感謝露國為了接待台灣的訪問團盡了很大的誠意與熱情，稍早有人不舒服已請外館人員前去關心，目前並無大礙。

至於國旗部分，他表示，與中華民國台灣一樣，在外交上會經過很多困難與挑戰，最後還是讓世界看到中華民國的國旗在空中飄揚，感謝露國對台灣訪問團的熱情接待，讓人感到非常溫暖。

被詢及國旗滑落的原因，張惇涵說，經了解，是露國的設備有一些故障，但露國很快速也很有誠意克服問題，中華民國台灣的國旗很快飄揚在聖露西亞的天空之上。（編輯：徐崇哲）1080719