聖露西亞總理故鄉醫院浴火重生 蔡總統動土重建

總統蔡英文16日（當地時間）表示，聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）（左）故鄉遭火災焚毀的聖茱德醫院能夠整建，不僅大幅提升露國南部民眾就醫品質，更落實了聯合國永續發展目標（SDGs）有關「確保健康及促進各年齡層福祉」的目標。中央社記者張新偉聖露西亞攝 108年7月17日

（中央社記者溫貴香聖露西亞17日電）總統蔡英文今天表示，聖露西亞聖茱德醫院的整建，不僅大幅提升露國南部民眾就醫品質，更落實了聯合國永續發展目標（SDGs）有關「確保健康及促進各年齡層福祉」的目標。

她說，這座醫院完工之後，一定能夠強化露國整體的健康照護體系。

總統「2019自由民主永續之旅」訪問加勒比海友邦，抵達最後一站聖露西亞進行為期三天兩夜的國是訪問。機場歡迎儀式後，蔡總統在機場國賓室會晤露國總理查士納（Allen Chastanet），隨後，總統率領訪問團到查士納的故鄉，主持聖茱德醫院整建計畫工程動工典禮。

總統致詞表示，過去兩年多來，查士納3度來台訪問，非常高興應總理之邀第一次訪問露國。兩國自2007年恢復邦交以來，露國一直是台灣在加勒比海地區的堅實夥伴，這幾年，在查士納支持下，台露兩國也推動了很多重要的合作計畫。

尤其在醫療方面，總統表示，彰化基督教醫院和露國的聖茱德醫院結為姊妹醫院，雙方多年來不論是在醫療技術，或是醫療人員方面，交流頻繁且深刻。

總統表示，台灣醫療衛生的軟實力在國際上有目共睹，透過與友邦交流互助的方式，真正幫助到需要幫助的人，這就是「踏實外交、互惠互助」的精神最重要的實踐。

總統說，2009年聖茱德醫院不幸遭遇火災，除了不捨，也非常希望全力支持醫院的改建，提升醫療的品質，感謝查士納上任以後，全力促成聖茱德醫院的改建計畫，加上兩國政府通力合作，以及公私部門的共同協力，終於讓這個露國人民期待多年的夢想可以付諸實現。

總統表示，這次率團訪問出席聖茱德醫院整建計畫工程的動土典禮，格外有意義，很高興與聖露西亞的人民共同見證對露國來說非常重要的一刻。

總統說，這座醫院的整建不僅可以大幅提升露國南部民眾的就醫品質，更可以落實聯合國永續發展目標（SDGs）有關「確保健康及促進各年齡層福祉」的目標。相信完工之後，一定能夠強化露國整體的健康照護體系。

總統說，中華民國（台灣）跟露國雙邊近來展開很多重要的合作，包括在基礎建設、農業、資通訊、教育方面，成果都相當豐富。希望未來能夠透過這些合作計畫，共同造福雙方的人民，這是這趟「自由民主永續之旅」最重要的目的。

聖茱德醫院位於露國Vieux Fort區，原是露國南部地區主要綜合醫院，原址於2009年9月遭火焚後，露國政府曾經於2013年向我國國內銀行貸款2000萬美元重建，申請動撥1000萬美元，後因政黨輪替而擱置。

幕僚表示，查士納2016年6月上任後，誓言任內完成整建及擴建，兌現對選民的承諾，除了向原承貸銀行申請動撥另外的1000萬美元餘額貸款，另刻向中國輸出入銀行申請2000萬美元商業貸款，以便在附近新建醫療大樓，目前雙方正磋商貸款條件中。未來本計畫工程，露方並指定委請我國海外工程公司（OECC）推動相關工程。（編輯：林治平）1070718