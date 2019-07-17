蔡總統感謝挺台國際發聲 聖國鸚鵡中文打招呼

（中央社記者溫貴香聖文森17日電）總統蔡英文今天到聖文森國會發表演說，恭喜聖國當選聯合國安理會非常任理事國，也感謝聖國在國際舞台上為台灣發聲。另外，被列為瀕危物種的聖文森國鳥亞馬遜鸚鵡，看到蔡總統來訪，還用中文招呼：「妳好。」

蔡總統「2019年自由民主永續之旅」抵達第三站聖文森及格瑞納丁（簡稱聖文森），午間，總統與留台校友及台灣獎學金受獎生午餐座談，隨後在國會發表演說，總統恭喜聖文森國當選聯合國安理會的非常任理事國，相當佩服聖文森國在國際舞台上發聲，尤其積極倡議氣候變遷及永續發展等重要議題。

總統表示，雖然台灣並非聯合國成員，但一直是國際社會中負責任的一分子，與聖文森國一樣，致力落實聯合國的「永續發展目標」（SDGs），並提出「國家自願檢視報告」，非常願意和國際夥伴攜手合作，因為氣候變遷是需要全世界共同合作的全球議題。

總統代表台灣人民感謝聖文森國長期支持台灣的國際參與，為台灣發聲。總統說，去年聖文森國總理龔薩福，在聯合國大會總辯論時就強調，聯合國沒有任何原則性根據，可以拒絕台灣參加聯合國各專門機構工作的權利。

「今天，另外一位非常支持台灣的友人也在現場，那就是衛生部長布朗閣下」，總統說，布朗在台灣有很多粉絲，今年5月布朗在世界衛生大會上談到，台灣2300萬人的利益，不該被政治綁架。這番言論讓總統至今難忘。

總統舉出台聖兩國一起創造的永續發展典範，包括兩國簽訂的「香蕉復育計畫」、台灣馬偕紀念醫院也在聖文森國執行「糖尿病防治及能力建構計畫」，確保聖國人民的健康及福祉、推動聖文森國成為加勒比海地區第一個具有「智慧交通系統」的國家，協助民眾善加運用大眾運輸工具。

總統表示，有關培養人才，每年提供聖文森國優秀學子獎學金赴台留學，確保公平及高品質的教育。聖國學子學成後，能夠回國發揮所學，為國貢獻。

總統表示，她也和聖文森國的留台校友會代表及今年度16位即將到台灣就讀的獎學金受獎生座談，很高興也感到自豪，台灣可以為聖文森國培育人才，盡一份心力。

總統會後受訪被問到布朗是不是暖男，總統表示，他應該在台灣很有名，應該是一個讓人很喜歡的人。相信很多台灣人都對他印象深刻，尤其是在國際的舞台上替台灣發聲，「我們也都非常感謝」。

蔡總統到國會發表演說前，布朗先行抵達會場，親切與隨行出訪的台灣媒體團揮手致意，更與媒體記者們合影留念，展現親民的一面。

結束國會演說，總統參觀植物園並植樹，首先到鳥園參觀聖文森國鳥亞馬遜鸚鵡（Amazona guildingii），是聖國生長的特有鳥類，羽毛顏色非常鮮艷，看到總統來訪，還用中文打招呼：「妳好。」聖文森國鳥目前全球總數不到500隻，被列於國際自然保護聯盟瀕危物種的紅色名錄。

隨後總統參訪台聖合作計畫成果展，並出席「聖國警備用車贈交儀式」。聖國因山勢起伏，地形崎嶇，致警車耗損嚴重，台灣政府同意援助採購警用車。總統特別利用此次到訪機會，見證外交部長吳釗燮將警備車樣板贈予聖國警察總監江克林，象徵支持提升聖國執勤及警備能量，協助改善聖國治安。

結束贈車儀式後，總統觀賞「福爾摩沙馬戲團」演出、參加聖國總理龔薩福伉儷歡迎酒會與2019台灣獎學金頒獎典禮。結束聖文森國的訪問，總統將啟程訪問聖露西亞。（編輯：林興盟）1080717