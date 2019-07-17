總統會聖文森衛生部長布朗 感謝他WHA發聲挺台

總統蔡英文（前中）15日（當地時間）抵達聖文森及格瑞納丁展開為期兩天一夜的國是訪問，下午赴聖文森國會演說，結束後，聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）（前右）帶蔡總統向聖文森衛生部長布朗（Luke Browne）（前左）等閣員握手致意。中央社記者張新偉聖文森攝 108年7月16日

（中央社記者葉素萍台北17日電）總統蔡英文今天透過臉書指出，她在聖文森國會與在台灣擁有不少粉絲的衛生部長布朗見到面了，她感謝布朗在5月世界衛生大會上發言挺台灣，布朗的一番言論很讓台灣人感動。

正出訪加勒比海友邦的蔡總統透過臉書貼文表示，在聖文森的行程很緊湊，今天她在聖文森國會與在台灣擁有不少粉絲的衛生部長布朗（Luke Browne）見到面了。

蔡總統說，她前往聖文森國會發表演講，謝謝總理龔薩福（Ralph Gonsalves）對台灣的支持，她也特別感謝布朗，布朗今年5月在世界衛生大會（WHA）上說「台灣2300萬人的利益不該被政治綁架」的一番言論，讓台灣人很感動。

蔡總統指出，台灣的外交處境從來就沒輕鬆過，她要謝謝聖文森總是在國際上為台灣加油，台灣會繼續努力，和友邦一起為台灣加油。

另外，蔡總統也透過官方Line帳號分享一段影片，布朗透過影片說「我愛台灣，台灣加油」。（編輯：林淑媛）1080717