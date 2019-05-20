台灣參與WHA未納議程 友邦仗義為台灣發聲[影]

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦20日專電）世界衛生大會（WHA）今天開議，「邀請台灣作為觀察員參加WHA」成為開議攻防焦點，友邦代表發言強調，將台灣排除在WHA之外將形成重大防疫缺口，若台灣爆發疫情，會危及全世界。

WHA上午開議，在閉門的總務委員會議上，友邦發動「台灣議題」，向世界衛生組織（WHO）提案「邀請台灣作為觀察員參加WHA」列入議程。

友邦史瓦帝尼與宏都拉斯為我方發言，中國和古巴持反對，最終總務委員會建議不納入議程。在下午進行的大會上，友邦再度提出要求，會議進入「2對2辯論」。

中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉首先發言。他老調重彈提出「一中原則」，強調台灣參與WHA需通過兩岸協商處理，民進黨執政後頑固堅持台獨立場，拒不承認兩岸同屬一個中國，參加世衛大會的政治基礎不復存在。

為台灣發言的是友邦馬紹爾群島及聖文森，中國及巴基斯坦發言反對，各有3分鐘發言時間，大會最終仍依總務委員會建議，不列入議程。

馬紹爾群島衛生部長卡內克（Kalani Kaneko）發言表示，在場各位代表的國家大多有自己的憲法，保護國民權利，WHO也是一樣。1948年4月7日生效的WHO組織法規定，WHO成立目的是要打破藩籬，且要把人民置於優先，而非政治，這個立場中立的機構要確保每個人都有權享有健康，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情況而有差異。

他表示，WHO無視於台灣2300萬人民的基本權益，不讓台灣參與全球衛生體系，違背WHO組織法。台灣是連結東北亞和東南亞的重要交通樞紐，有數十萬國際移工在台灣工作，台灣是重要的國際交通要道，台灣若爆發任何疫情，將影響全世界，SARS就是付出極大代價的教訓。

卡內克表示，將台灣排除在WHO之外將形成重大缺口。他呼籲將政治歧見放在一邊，把世界利益列為優先，為維護所有人健康，需要將台灣納入WHA，並在最後以「Yes,Taiwan can help」，鏗鏘有力作結。

聖文森衛生部長布朗（Luke Browne）指出，中國並未對台灣行使主權，台灣從來不是中國一部份，這兩個是獨立且不一樣的政府，邀請台灣以觀察員參與WHA，既不是非法也並非不符合世衛決議，台灣以前能以觀察員參與，現在無法參與，原因就是北京不喜歡現在台北的政府。

布朗高聲表示，「如果台灣真正屬於中國的一部份，那為什麼之前要做為觀察員來參加呢？就像聖文森難道會做為一個觀察員來參加嗎？」一中原則應只能夠依據共同的歷史及文化來看，尊重2300萬人健康福祉，應該邀請台灣參與。

馬紹爾群島及聖文森代表發言結束後，現場響起掌聲。

主席最後仍裁示「邀請台灣作為觀察員參加WHA」不納入議程。（編輯：王永志）1080520