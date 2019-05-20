陳時中接受日媒專訪 警告防疫漏洞恐危東京奧運

衛福部長陳時中在日內瓦接受日本共同社專訪表示，將台灣排除在防疫體系之外，可能危害東京奧運。（中央社檔案照片）

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦19日專電）衛福部長陳時中在日內瓦接受日本共同社專訪。2020東京奧運在即，陳時中指出，將台灣排除在防疫體系之外，可能危害東京奧運。

陳時中對於台灣再次因為中國施壓而被排拒於世界衛生大會（WHA）門外感到失望，並表示世界衛生組織（WHO）應該讓台灣參與WHA，因為在明年東京奧運舉辦之前，防疫是重點工作。

陳時中指出，台灣是東亞和東南亞到重要運輸樞紐，將台灣排除在WHO健康與安全體系之外，將成為傳染疾病防疫的漏洞。尤其是台灣可以在部分亞洲國家近來爆發的麻疹疫情中扮演重要的防疫角色，因為台灣的麻疹疫苗接種率相當高。

提到明年即將舉辦的奧運與帕運，陳時中表示，在這項重大活動舉辦之前，台灣願意和日本合作建構防疫系統。

陳時中同時也感謝包括日本、美國以及歐盟支持台灣以觀察員身份參加WHA。

日本外務大臣河野太郎這個月在推特推文，表達日本支持台灣以觀察員身分參加WHA。

河野表示，隨著國際化進展，強化全球共同因應公共衛生危機不可或缺，也為了不讓傳染病對策等產生地理上的空白，日本支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會。

美國在台協會（AIT）之前也表示支持，指出美國持續協助台灣拓展世界舞台與國際參與，相信面對全球艱難挑戰，台灣是模範夥伴。

陳時中表示，台灣希望這些「理念相近國家」能夠繼續展現對台灣的支持，讓台灣得以參加WHA。（編輯：施燕飛）1080520