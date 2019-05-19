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台灣前進WHA
世界衛生大會（WHA）將登場，台灣雖未獲邀，衛福部長陳時中仍率領世衛行動團搭機前往瑞士日內瓦。台灣連3年未獲邀出席WHA，目前正在日內瓦展開積極宣傳攻勢。
台灣前進WHA
新聞專題
台灣前進WHA12/15

爭取世衛結合觀光 台灣形象三輪車日內瓦亮相[影]

最新更新：2019/05/19 15:47
貼有台灣Health for All及TAIWAN CAN HELP標語的觀光三輪車18日下午在日內瓦湖畔亮相，衛福部長陳時中體驗搭乘。中央社記者戴雅真日內瓦攝 108年5月19日
貼有台灣Health for All及TAIWAN CAN HELP標語的觀光三輪車18日下午在日內瓦湖畔亮相，衛福部長陳時中體驗搭乘。中央社記者戴雅真日內瓦攝 108年5月19日

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦18日專電）世界衛生大會（WHA）開會倒數，世衛宣達團今天下午在日內瓦湖畔發放4國語言文宣，貼有台灣Health for All及TAIWAN CAN HELP標語的觀光三輪車亮相，吸引民眾目光。

由台灣聯合國協進會籌組的2019世衛宣達團與海外僑胞穿上寫有Health for all with Taiwan的T恤，發送旗幟與文宣，立法委員邱泰源、衛福部部長陳時中、外交部國組司長陳龍錦，以及無任所大使吳運東都到場助陣。

5輛貼有以客家花布為底的觀光三輪車在日內瓦湖畔一字排開，相當吸睛。

負責載客、26歲的賈維爾（Javier）受訪表示，他理解車上標語是為了替台灣加入WHA助陣，台灣可以為醫療貧瘠地區做出貢獻，加入WHA符合健康人權。團長蔡明憲感謝外交部與衛福部的協助，並說明稍早前往中國常駐日內瓦聯合國代表團館外抗議的快閃行動，訴求以和平、避免衝突的方式，嚴正抗議中國打壓人權，並且向國際社會重申台灣人民的立場。

發言人曾琮愷表示，台灣民主人權不應被忽視，今天在湖畔發送中、英、德、法4國語言文宣，獲得熱烈迴響，足見健康人權已經是國際共識。

從英國前來日內瓦參與發放宣傳活動的雪菲爾大學（University of Sheffield）學生黃翊婷表示，雪菲爾大學日前舉辦模擬WHA活動，由學生分別扮演各國代表、藥商、媒體等。台灣雖然無法參與WHA，但在模擬活動中有一名代表。

然而，她表示，甚至在模擬的WHA，由中國留學生扮演的記者都一直抓著台灣的參與權不放，在活動過程中不斷質疑台灣為何可以派代表出席WHA，令她相當憤慨，因此一定要到日內瓦支持。（編輯：劉學源）1080519

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