WHA開幕倒數 世衛健走TaiwanT恤首度亮麗上場

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦19日專電）台灣今年雖未能獲邀出席世界衛生大會，但今天上午世衛主辦健走活動上TAIWAN CAN HELP的T恤可望首度亮麗上場，一掃去年警方封殺出現Taiwan字眼陰霾，並展現台灣的國際貢獻。

第72屆世界衛生大會（WHA）5月20日到28日在瑞士日內瓦舉行，今天上午世界衛生組織（WHO）在聯合國歐洲總部前廣場舉辦一場Walk the Talk健走活動，為WHA開幕暖身，預計吸引各國上千人熱情參與，屆時TAIWAN CAN HELP的T恤可望首度亮麗上場，與國際一起展現對實現全民均健的貢獻。

由於台灣民間團體及僑胞去年參與這項活動時，遭瑞士警方無理要求請他們脫去身上穿有TAIWAN的T恤，另外也沒收有TAIWAN的標語，甚至還有人被帶至警局最後發生被罰款數百歐元事件，迄今僑胞提到這件事仍以不堪回首形容。

據外交人士昨晚表示，去年發生不尊重台灣民眾事件後，駐日內瓦代表處與WHO多次溝通T恤及標語出現TAIWAN一事，強調台灣民眾沒有干擾健走活動的平順進行，以安靜且友善的訴求參與活動，經過交涉後獲得WHO理解，瑞士警方同意今天民眾可穿有TAIWAN CAN HELP的T恤參與。

不過，根據中央社了解，WHO對這場健走活動劃出紅線，即參與者不應涉及任何政治性質宣傳，也不應鼓勵對會員國與其他參與組織有任何不恰當或冒犯性表述。

民團及僑胞在昨晚一場餐會上表示，為避免意外今天仍不能大意，呼籲外館增派法語同仁協助，若有必要甚至應有律師在場。

在中國政治施壓下，WHO與中國在2005年達成秘密安排，片面同意中國對台灣參加WHO技術性會議與活動有決定權，且WHO自2017年起連3年未邀請台灣參與世界衛生大會，連WHO所主辦的活動也一度干預服裝出現TAIWAN，兩岸較勁從場內延伸到場外。（編輯：劉學源）1080519