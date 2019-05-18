美眾院議員去函世衛組織 呼籲邀台參與WHA

第72屆世界衛生大會即將在5月20日至28日舉行，美聯邦眾議員17日去函世衛，呼籲邀請台灣參與今年世界衛生大會。中央社 108年5月18日

（中央社記者江今葉華盛頓17專電）美聯邦眾議院台灣連線共同主席今天去函世衛組織秘書長譚德塞，認為沒有「兩岸諒解」就不邀請台灣出席，是給予北京否決台灣參與的權力，呼籲邀請台灣參與今年世界衛生大會。

夏波（Steve Chabot）、康諾里（Gerry Connolly）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）與席瑞斯（Albio Sires）4位眾院台灣連線共同主席今天代表連線成員聯名致函譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），表達對台灣以觀察員身分參與今年世界衛生大會（WHA）的支持。

信函對近日媒體報導，世界衛生組織（WHO）認為在無兩岸諒解情況下，不可能邀請台灣出席的立場表示反對，認為這給予北京否決台灣參與的權力。

信函指出，台灣致力於國際衛生合作承諾，為其他國家立下榜樣，提供超過80個國家超過60億美元的人道與醫療援助，台灣也與美國廣泛合作，台灣在健康照護領域的專業表現可為國際社會迫切需求帶來有意義的貢獻。

信函表示，台灣可為世衛組織做出許多貢獻，阻擋台灣衛生官員參與世衛大會，將置台灣人民於險境。世衛組織的憲章也明白指出，「享受最高且能獲致的健康標準是每個人的基本權利之一」。疾病不會受到政治國界阻擋，政治考量不該凌駕於公共衛生與世衛組織憲章精神之上。（編輯：施燕飛）1080518