中國打壓參與WHA 台灣聯合國協進會遞抗議信

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦18日專電）台灣因中國施壓連3年未能參與世界衛生大會，台灣聯合國協進會今天前往中國常駐日內瓦聯合國代表團館外抗議，但在瑞士警方前來時，宣達團已離開，過程平和。

第72屆世界衛生大會（WHA）將在5月20日到28日於日內瓦舉行，但台灣因中國打壓而連3年未能參與，由台灣聯合國協進會籌組的「2019 WHO宣達團」今天在日內瓦時間上午10時30分前往中國常駐日內瓦聯合國代表團館外抗議。

宣達團表示，因中國打壓，台灣連續3年未能獲邀與會，已經嚴重影響台灣健康人權與國際防疫合作，他們在館外高喊反對中共霸權、WHO for Taiwan、One Taiwan、One China等口號，並且要求中國釋放李明哲，停止壓迫西藏、維吾爾族的人權。

團長蔡明憲將抗議信投入中國常駐日內瓦聯合國代表團信箱，他表示，今年將近30個國家公開支持台灣參與世衛，海內外近百名僑胞共同發聲，台灣全民要團結起來，一起向國際社會表達「台灣、中國不一樣」，反對中國霸權壓迫藏族與維吾爾族，並要求釋放李明哲。

宣達團發言人曾琮愷呼籲中國政府不要再壓縮台灣的國際空間，也呼籲未來各地台僑也串連到中國各地的大使館抗議，齊力表達台灣人民的不滿。

整個活動歷時約10分鐘，過程平和，在瑞士警方前來時，宣達團已離開。（編輯：林憬屏）1080518

從英國前來日內瓦參與發放文宣活動的雪菲爾大學學生黃翊婷（左）說明台灣在模擬世界衛生大會中也遭打壓。中央社記者戴雅真日內瓦攝 108年5月19日