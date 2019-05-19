陳時中率隊世衛健走 中國高調派人緊盯[影]

世界衛生組織（WHO）19日上午在聯合國歐洲總部前廣場舉辦Walk the Talk健走活動，世衛宣達團身穿TAIWAN CAN HELP的T恤上場。衛福部長陳時中（前排中）也手持「用心看台灣布條」參與。中央社記者戴雅真日內瓦攝 108年5月19日

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦19日專電）衛福部長陳時中率領「世衛宣達團」抵達日內瓦後中國派人緊盯，上午在一場健走活動中，中國情報人員不避諱露面全程跟隨並攝影，被台灣民眾識破時他們還苦笑一下。

第72屆世界衛生大會（WHA）5月20日到28日在瑞士日內瓦舉行，今天上午世界衛生組織（WHO）在聯合國歐洲總部前廣場舉辦一場Walk the Talk健走活動，由WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）主持並為WHA開幕暖身，吸引各國上千人熱情參與。

第72屆世界衛生大會（WHA）將在20日召開，世衛秘書長譚德塞（第二排左3）19日上午出席一場相關健走活動。中央社記者唐佩君日內瓦攝 108年5月19日

在駐日內瓦駐處交涉下，今年包括僑胞及台灣聯合國協進會籌組的「2019WHO宣達團」近百人參與，一掃去年瑞士警方封殺出現Taiwan字眼陰霾，大家均穿上綠色TAIWAN CAN HELP的T恤，沿途以歌唱及大聲說出台灣可幫助世界等口號，陳時中在健走中途加入，並手持（用心看台灣）布條，受到大家歡呼。

今天TAIWAN CAN HELP的T恤首度亮麗上場，與國際一起展現對實現全民均健的貢獻，而許多外國人士也支持台灣，彼此互相合影。

不過，今天最受矚目的是中國情報蒐集人員全程緊盯台灣，他們不避諱露面全程跟隨，一開始還以3人一組方式在不同方向監視，只要台灣有熱情的舉動，他們就立刻拍照，當陳時中加入健走隊伍後，他們更是幾乎全程錄影。

他們行徑很早就被台灣民團發現，還有人去跟其中一人說可以向上頭回報台灣民眾很理性，活動相當平和，對方聽了沒否認，還苦笑一下。

今天健走活動過程和平，大家以行動展示對健康的重視，譚德塞也領軍健走一路上並對民眾揮手，會場場週邊也有瑜伽區及舞蹈表演，氣氛相當熱絡。（編輯：高照芬）1080519

衛福部長陳時中19日上午出席世衛健走活動，疑似中國3位情報人員（背螢光綠背包及身著橘色T恤者）不避諱露面，全程跟隨。中央社記者唐佩君日內瓦攝 108年5月19日