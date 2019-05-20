WHA不得其門而入 陳時中：像是看一場諷刺劇[影]

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦20日專電）台灣連續第3年無法參加世界衛生大會（WHA），衛生福利部部長陳時中今天表示，他感到心中無比悲痛，像是看到一場諷刺劇。

陳時中上午受訪談到再度無法參與WHA的心境。他說，世界衛生大會展開，要維護世界人民的健康人權，當然是好事情，但看在台灣人民眼中卻覺得相當諷刺。剛剛的開幕詞，看到世界衛生巨頭口口聲聲提到全民健康覆蓋：不遺漏任何人（Universal Health Coverage: Leaving no-one behind）。

他表示，「在我聽起來非常諷刺」，因為台灣2300萬人就已經被遺漏（leaving behind），而且還對台灣在世界醫衛的貢獻視若無睹，「看了心中真的無比悲痛，感覺是一場諷刺劇」。

陳時中指出，已經在18日晚間由駐日內瓦代表處，向世界衛生組織（WHO）的法律顧問遞交抗議函。

他表示，今年除表達「強烈」抗議，用詞強度升級，也清楚講明，WHO在相關備忘錄提到台灣是中國的一省，是完全錯誤。中華人民共和國沒有權利決定台灣是否能夠參與WHA。此外也表達台灣有意願參與WHA，台灣的醫衛實力願意為世界做出貢獻，希望未來能夠收到邀請函，參與世界衛生事務。

台灣連續第3年無法參加世界衛生大會（WHA），衛生福利部部長陳時中20日表示，他感到心中無比悲痛，像是看到一場諷刺劇。中央社記者戴雅真日內瓦攝 108年5月20日

雖然無法進入大會場內，但政府在場外努力不懈。陳時中指出，在與相關邦交國和有醫衛合作的國家會談中，都感到合作的成功，並不是大量撒錢，而是從幫忙基礎建設，健康行為的改變，進而改變健康的結果。每個國家都感受到台灣專業實力對他們的幫助。

陳時中說，有很多國家也提到區域防疫，大家都認同台灣的防疫實力非常強，認為對於區域防疫合作應該進一步建立相關平台，讓報告與接受訊息更迅速，防疫網更完整，增加區域安全。

此外，世衛宣達團等逾百名台僑上午在日內瓦的三腳椅廣場，與陳時中齊喊WHO FOR TAIWAN、TAIWAN GO GO GO，力挺台灣參與WHA。（編輯：王永志）1080520