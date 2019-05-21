WHA拒台參與 義媒專訪駐義代表談中國打壓

義大利「自由意見報」以問答方式專訪駐義代表李新穎，詢問有關台灣成為亞洲首個同志婚姻合法化的國家、中美貿易戰、中義簽署一帶一路備忘錄等議題。（中央社檔案照片）

(中央社記者黃雅詩羅馬20日專電)世界衛生大會連續第3年因中國施壓，拒絕台灣與會。義大利「自由意見報」今天報導，相對於中國有組織地侵犯人權，台灣是民主及自由的搖籃，並以此主題專訪駐義代表李新穎。

自由意見報（Ｌ'opinione delle libertà）以問答方式，詢問李新穎有關台灣成為亞洲首個同志婚姻合法化的國家、中美貿易戰、中義簽署一帶一路備忘錄等議題。

談到同婚合法化，李新穎表示，在民進黨支持下，中華民國總統蔡英文2016年就任後，即相當支持同婚專法，她是歷史性的領導者。立法院通過同婚專法（司法院釋字第748號解釋施行法），向世界表明台灣希望更強化民主自由，對捍衛人民的尊嚴、基本人權也相當關注。

除了民主人權觀念進步，李新穎指出，台灣醫療、科技領域發展水準也很高，願意為國際社會做出貢獻，不幸的是，2017年開始，中國將台灣作為世界衛生組織觀察員的角色拔除，不讓台灣參與WHA。

談到經貿情勢，李新穎表示，去年台義雙邊貿易總額已超過50億美元，義大利是台灣在歐洲的主要合作夥伴，僅次於德國、荷蘭、英國及法國，義大利與台灣加強經貿合作的好處，除了拓展台灣市場之外，台灣還具有進入亞洲市場的門戶地理優勢。

李新穎說，台灣和義大利一樣，都很關注中美貿易戰。美國的立場是要求尊重全球貿易協定，中國對外國商品實施經貿保護主義，同時侵犯勞工權、生產權。中美爭端的解決途徑只能靠外交與對話，台灣希望在雙邊爭端中，最後能體現經濟自由與民主價值。

李新穎表示，中義簽署一帶一路協議，是把義大利視為遠東與歐洲間「新絲路」的終點， 中國經濟的「致命吸引力」，可能損害義大利及歐洲經濟。他提醒義大利企業，不要忘記中國資金背後隱含的風險；中義合作應尊重勞工基本權利，不可對生態環境造成破壞。

李新穎指出，現任義大利政府決定加入中國一帶一路協議，可能構成義大利與歐盟關係的不穩定性。

被問到有什麼話想和義大利人民說，李新穎說，台灣向所有「對我們國家感興趣的人」敞開大門，努力從文化角度，推動台義學術、藝術交流。他希望透過媒體讓義大利人民更認識台灣，知道台灣是個熱愛自由、相信民主的國家。（編輯：馮昭）1080521