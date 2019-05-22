15友邦與8國WHA發言挺台 獨缺尼加拉瓜

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦22日專電）世界衛生大會（WHA）各國發言今天結束，共有8理念相近國家及15友邦為台發聲，總計17友邦之中除教廷是觀察員外，只有尼加拉瓜尚未發言挺台。

WHA在20日開幕，頭2天在全會中已有美國、英國、日本、加拿大、澳洲、法國及德國等7理念相近國家，及巴拉圭、瓜地馬拉、宏都拉斯及帛琉等多個友邦為台發聲。

今天進入第3天議程，今天上午紐西蘭也以間接方式發表友台言論。紐西蘭衛生部執行長布魯斐德（Ashley Bloomfield）說：「當全體在全球架構下思考如何促進全民健康覆蓋時，沒有任何空間可讓政治或政治化因素影響我們的考量。」

在友邦方面，包括吉里巴斯、史瓦帝尼、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、諾魯、貝里斯、海地、吐瓦魯等9友邦接力在全會中肯定台灣。從開幕至今天各國發言結束為止，共有8理念相近國家及15友邦為台執言。

史瓦帝尼衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）指出，中華民國台灣的國民健康保險制度已被證明是全球最佳的健保之一，納保率高達99%。台灣健保具包容性，在沒有遺漏任何人的精神下，將在台灣工作及受教育的外國居民納入，台灣無法參與世界衛生組織（WHO），將剝奪許多向台灣學習的機會。

聖克里斯多福及尼維斯衛生部長漢米爾頓（Eugene Hamilton）表示，他要轉達聖國對於台灣政府的感謝，雙方合作關係日益緊密。台灣提供重要的財務與人力資源，在聖國追求建構全民健康的努力中，給予極大協助，最近的例子是腎臟病的防治與治療。

漢米爾頓指出，台灣是連接東北亞與東南亞的主要交通樞紐，有數百萬出境旅客及數十萬計移工人口，地理位置很容易成為傳染疾病的門戶。

他說：「我認為沒有任何邏輯正當的理由，可排除台灣作為這個年度全球盛事的觀察員。我尤其遺憾在2019年5月20日週一的會議中，這個組織的會員國將台灣對全球健康做出有意義貢獻的努力視為玩弄政治。因此，我在此再次籲促將台灣納為WHA觀察員。」

吐瓦魯衛生部次長莫雷希（Karlos Lee Moresi）強調，台灣持續以醫療團隊、緊急應變、供應醫材及培訓醫衛專業人員等形式，向吐瓦魯提供援助。

他表示：「這些都是實踐全球健康覆蓋的關鍵，若有2300萬人民被排除在外，我們將無法斷言已達到全球健康覆蓋，且達到沒有遺漏任何人的目標。」

全會最後由中國代表答辯，老調重彈祭出一個中國原則，要求上述國家尊重中國主權和領土完整，停止藉台灣問題干涉中國內政。

不過，觀察友邦發言情況，20日在「2對2」為台發言的馬紹爾群島，在21日因為代表南太整體區域發言未特別為台發言。今天受限時間而未能第一時間提到台灣的索羅門群島，已在今天下午的委員會中為台執言。而台灣友邦尼加拉瓜迄今並未進一步發言支持台灣參與WHA，令人關注。

對於尼加拉瓜未於WHA大會全會為台執言，外交部表示，今年WHA會期為5月20日至28日，將持續針對相關事宜與尼方保持密切聯繫。外交部指出，中華民國與尼加拉瓜兩國關係良好，各項有益尼國人民及社會發展的合作計畫推動順暢。（編輯：周永捷）1080522