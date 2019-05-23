前進WHA 陳時中日內瓦71場雙邊會談超越去年

世界衛生大會在日內瓦舉行，衛福部長陳時中至今已舉行71場雙邊會談。（外交部提供）

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）世界衛生大會（WHA）在日內瓦舉行，16個友邦透過不同方式對台聲援，美、英、法、德、日等理念相近國家也為台發聲；另外，衛福部長陳時中在日內瓦至今已舉行71場雙邊會談，超越去年。

今年WHA於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開；WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。由於中國打壓，台灣自2017年起，連續3年未能參與WHA。

雖然台灣未受邀參與WHA，不過陳時中仍率領「世衛行動團」前往日內瓦，並透過與其他國家舉辦雙邊會談等方式，向國際發聲。外交部指出，截至22日為止，陳時中在日內瓦已舉行71場雙邊會談，超過去年的60場。

另外，外交部表示，截至23日上午為止，今年WHA共有16個友邦為台仗義執言；在台灣17個友邦中，教廷為非世俗國家，向來不針對政治性議題表達立場。同時，還有8個理念相近國家發表友台言論，外交部對此表達感謝。

外交部指出，21日巴拉圭、瓜地馬拉、宏都拉斯、帛琉等4友邦於WHA全會為台灣未獲邀出席一事仗義執言，22日接續有吉里巴斯、史瓦帝尼、聖克里斯多福、聖露西亞、聖文森、諾魯、貝里斯、海地、吐瓦魯等9國友邦代表在全會中為台執言。索羅門群島、馬紹爾群島等2友邦在A委員會（Committee A）為台強力發聲。

有關尼加拉瓜的部分，外交部指出，尼加拉瓜副總統穆麗優（Rosario Murillo）則於22日在尼國國家電視台發表廣播聲明，大力聲援台灣。

根據外交部提供的中譯文，聲明表示，尼國誠摯感謝兄弟之邦台灣派遣慢性腎臟病專家團隊前往尼加拉瓜，與尼國衛生部分享經驗，並參加腎臟病防治計畫啟動典禮及參加全國腎臟研討會。

聲明指出，台灣政府及人民一如往常協助尼國家庭致力追求健康、生活及福祉。慢性腎臟病目前嚴重影響尼加拉瓜，因此尼國對這些專家的到來感到十分興奮，並感謝台灣帶來這項新合作計畫，加強對腎臟病的知識與治療，進而促進尼國民眾的健康與生活。

除了友邦之外，外交部表示，繼美、英、法、德、日、加、澳等在全會中為台聲援後，紐西蘭也於22日的全會中發表友台言論。（編輯：楊凱翔）1080523