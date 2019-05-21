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王金平批去WHA無用 陳時中：奇怪言論

最新更新：2019/05/21 09:08
前立法院長王金平（右）批評「世衛行動團」去WHA有什麼用，衛生福利部長陳時中（左）對此回應，努力卻被說成一事無成，有些政治人物言論很奇怪。（中央社檔案照片）
前立法院長王金平（右）批評「世衛行動團」去WHA有什麼用，衛生福利部長陳時中（左）對此回應，努力卻被說成一事無成，有些政治人物言論很奇怪。（中央社檔案照片）

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦20日專電）前立法院長王金平批評「世衛行動團」去WHA有什麼用，進不去在外面抗議，衛生福利部長陳時中今晚對此回應，這麼努力卻被說成一事無成，有些政治人物言論很奇怪。

世界衛生大會（WHA）今天上午開幕，台灣雖未收到邀請函被拒於門外，陳時中仍率領「世衛行動團」前進日內瓦爭取國際支持。

王金平今日接受電視專訪批評中國給壓力斷邦交國，也不讓加入世界衛生組織（WHO），「像現在WHA衛福部長不是帶團去，去有什麼用，他都不給你（邀請函）了，進不去在外面抗議喊喊叫叫，在那邊吹西北風，錢花一花回來台灣，就是這樣而已」。

今晚台灣醫界聯盟在日內瓦舉辦「台灣之夜」，陳時中致詞時以未點名方式表示，有些政治人物發表奇怪言論，世衛行動團在日內瓦這麼努力卻被說成吹西北風，這麼多台灣人從世界各地聚集到日內瓦，就是要把台灣的聲音喊出來，非常有意義，若很簡單就不需要這麼拚。

陳時中說，台灣人都很清楚，主權若讓一步，就萬劫不復，而且主權的事不是這一代能決定，志氣若夠長，終有一天會成功。

另馬紹爾群島衛生部長卡內克（Kalani Kaneko）致詞時表示，馬紹爾群島是台灣的朋友、盟友，將會勇敢地和台灣政府、總統蔡英文、衛福部長陳時中，以及2300萬台灣人民站在一起，繼續支持台灣加入WHA。（編輯：張佑之）1080521

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