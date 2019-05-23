WHA雖拒台灣 全會首度引憲章籲勿排他

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦23日專電）世界衛生大會（WHA）漸入尾聲，國際挺台聲量及雙邊會談成績亮麗。在邀請台灣參加WHA的提案討論後，大會主席公開強調世衛「憲章原則」，婉轉表達不應排他。

WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，今年於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開，由於中國打壓，台灣自2017年起，連續3年未能參與WHA。

台灣雖然未受邀，但截至5月23日，台灣17個友邦中，除教廷為非世俗國家，不針對政治性議題表達立場外，共有16個友邦及8個理念相近國家以不同方式發表友台言論。

此外，衛生福利部長陳時中也率領「世衛行動團」前往日內瓦，並透過與其他國家舉辦雙邊會談等方式，向國際發聲。截至22日為止，陳時中在日內瓦已舉行71場雙邊會談，超過去年的60場。

除國際挺台聲量及雙邊會談交出亮麗成績外，記者也觀察到今年與WHO交涉爭取到新成果。

根據WHA5月17日「補充議程項目建議」文件，除公布有14個國家提案把「邀請台灣作為觀察員參加世界衛生大會」一案列入議程外，值得注意的是，WHO秘書處悄悄改變了註解文字。

今年文件註解寫明「提案是以原文印發，所採用的名稱並不代表WHO秘書處對任何國家、領地或地區或其當局的合法地位有任何意見，用詞與WHO的用語並不一致。」

相較2018年WHA大會同樣一份文件，WHO今年刪去了註解中強調「WHO的用語為中國台灣」（Taiwan,China），拿掉了「中國台灣」，可以想見中國一定相當有意見。

此外，今年WHA大會對台灣而言，另一個不同之處是，大會主席首度在所有成員國前公開強調「世衛憲章所揭櫫的原則」，婉轉表達不應有排他性。

今年WHA大會主席為寮國衛生部長西哈馮（Bounkong Syhavong），5月20日全會開幕日下午在友邦與中國針對「邀請台灣作為觀察員參加世界衛生大會」提案「2對2辯論」後，立即宣布提案不納入議程，在場旁聽的台灣民眾感到憤怒，有些人還離席，但隨後卻有一個新發展。

當修正議程項目結束要進入下一階段前，西哈馮在議事人員提示下，拿稿唸出「大會主席表示感謝所有成員國配合與理解，以預測性及有序方式處理相關議題，進一步促進大會的效率，以及在世界衛生組織憲章中所揭櫫的原則」。

WHO憲章正明述：「健康是基本人權，是普世價值，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境而有所分別」。這是WHA首度有大會主席公開在不納入台灣參與的提案討論後，主動強調WHO憲章原則，雖然主席只是婉轉表達不應有排他性，但已經跨出一步。

在中國打壓下，WHA依舊拒絕讓台灣參與，但回顧台灣近一年與WHO往來也慢慢有一些新方向。去年5月總統蔡英文宣布捐贈100萬美元給WHO，雖然最後WHO秘書處因政治考量，無法提出讓台灣滿意的安排而中止此案，但交涉過程長達7個月，相較2014年短期間內就遭拒，顯示WHO是有認真考量。

今年WHO部份文件用語改變以及WHA全會上提出憲章原則，台灣參與WHA雖然依舊嚴峻，但已有微妙的改變。（編輯：周永捷）1080523