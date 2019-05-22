特派專欄 WHA紅色蠻橫陰影 中國操作台灣邦交議題

台灣連3年未獲WHA受邀但國際支持聲浪趨強，中國為轉移焦點操作邦交議題，想讓台灣的國際支持變減分，全球最大衛生健康論壇有紅色蠻橫陰影。圖為2019年WHA現場。（中央社檔案照片）

中央社駐布魯塞爾特派員唐佩君/5月22日

每年世界衛生大會是兩岸交鋒戰場，台灣連3年未受邀但國際支持聲浪趨強，中國為轉移焦點操作邦交議題，想讓台灣的國際支持變減分，全球最大衛生健康論壇有紅色蠻橫陰影。

WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年5月來自各國的衛生官員及專家集聚日內瓦，在聯合國歐洲總部的萬國宮開會，這也是過去十多年中國打壓台灣的場域。

今年中國連續第3年阻止台灣參與世界衛生大會（WHA），事實上當總統蔡英文2016年1月當選後，中國即施壓WHO在當年的邀請函上加註「聯合國2758號決議」及一中原則，展示有能力在國際組織上封鎖台灣，意圖給即將上任的新政府下馬威。

隔年，WHO更派出秘書處治理機構暨對外關係處長阿姆斯壯（Timothy Armstrong）直白表示，WHO未發台灣邀請函，主因是兩岸無諒解，而這一論調年年延續至今。

至於兩岸諒解指的是什麼？這一點許多人有不同看法，一位熟悉聯合國體系的外交官對中央社表示，其實不需要糾結在諒解定義，WHO核心考量就是中國是否同意，因為早在2005年WHO跟中國簽備忘錄，導致台灣申請WHO活動要透過中國轉知及同意，這份文件讓中國掌握解釋權。

這位外交官說，如果去不掉這份備忘錄，僅靠中國一時的善意是無法真正推倒台灣參與WHO的高牆。

不過，近年國際聲援台灣參與WHA的動作更為多元、直接且力道強勁。今年日本外務大臣河野太郎更透過推特推文，表達日本支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會，力度之大，連駐在日內瓦外媒近日在衛福部長陳時中的國際記者會上都表示相當驚訝。

隨國際支持台灣聲浪愈來愈大，中國更欲壓縮台灣國際空間，去年開始操作斷交議題，在WHA開會期間布吉納法索宣布斷交。今年在開會前外媒也開始報導索羅門邦交是否出現疑慮；再加上直至5月20日開幕當天還有2個台灣友邦尚未登記發言，讓外交前線人員繃緊神經，頻頻溝通。

中國在國際挺台力道匯集時加緊操作邦交議題，想讓台灣的國際支持從加分變減分，全球最高的衛生健康場域有著紅色打壓陰影。（編輯：馮昭）1080522