世界醫師會見陳時中 籲WHO勿涉政治爭議[影]

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦19日專電）世界衛生大會（WHA）明天起開會，世界醫師會高層表達對台灣的支持，今天與衛生福利部長陳時中會面，也重申世界衛生組織（WHO）不應涉入政治爭議。

世界醫師會會長艾德曼（Leonid Eidelman）、理事會主席何文（Ardis Hoven）4月30日聯名致函世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），呼籲世界衛生組織應邀請台灣再度出席世界衛生大會與相關技術性會議。

世界醫師會（The World Medical Association, WMA）由全世界100多個各國專業醫師組織組成，為全球最具規模的醫師專業組織，與中華民國醫師公會全國聯合會維持密切合作關係，多年來一貫堅定支持台灣參與WHO相關活動。

艾德曼、世界醫師會秘書長克洛伯（Otmar Kloiber）及肯亞醫師會醫師凱穆托（Lynda Kemunto）今天上午與陳時中會面。

艾德曼會後接受中央社訪問表示，台灣人民值得擁有健康，台灣醫師應該參與世界醫師會，這也是WMA的決定。台灣過去10年在全民健康覆蓋議題上有很好的發展，很希望能在這方面聽取台灣的經驗。

克洛伯說，政治壓力不應該存在於世界衛生組織，世界衛生組織應該處理衛生議題，而不是國家間的政治爭議。他說：「世界醫師會無法解決這些爭議，不能在這些爭議中採取立場，我們也不想這麼做。」

他說，世界衛生組織目前關注於全民健康覆蓋議題，他們想要強調，台灣在這方面有很多值得學習的地方，台灣短期間內在全民健康覆蓋方面達成非常好的成就，這是台灣應該參與（世界衛生組織）的極佳理由。

克洛伯說，希望世界衛生組織敞開大門，不僅讓台灣參與世界衛生大會，同時也參與相關技術性會議。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長、民主進步黨立法委員邱泰源表示，感謝世界醫師會這幾年在台灣醫療邁入國際社會受到壓力的情況下，給予台灣溫暖。世界醫師會連續2年致函世界衛生組織，無畏政治壓力支持台灣，這證明全世界任何組織，都必須尊重一個堅強的專業組織。（編輯：郭中翰）1080519