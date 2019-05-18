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台灣前進WHA
世界衛生大會（WHA）將登場，台灣雖未獲邀，衛福部長陳時中仍率領世衛行動團搭機前往瑞士日內瓦。台灣連3年未獲邀出席WHA，目前正在日內瓦展開積極宣傳攻勢。
台灣前進WHA
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台灣前進WHA14/15

陳時中抵日內瓦 世衛宣達團對抗中國紅色沙塵暴[影]

最新更新：2019/05/18 22:13
衛福部長陳時中18日抵達日內瓦，在機場見到以客家花布圖案為底，寫上Health for All及TAIWAN CAN HELP標語的宣傳車，眼睛一亮。中央社記者戴雅真日內瓦攝　108年5月18日
衛福部長陳時中18日抵達日內瓦，在機場見到以客家花布圖案為底，寫上Health for All及TAIWAN CAN HELP標語的宣傳車，眼睛一亮。中央社記者戴雅真日內瓦攝　108年5月18日

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦18日專電）衛福部長陳時中今天抵達日內瓦，他直言今年面對更大的中國紅色沙塵暴有更多挑戰，但台灣有很多國際友人協助。

他也登上這次外館準備的台灣可以幫忙（TAIWAN CAN HELP）專屬坐車，宣示「世衛行動團」正式啟動。

第72屆世界衛生大會（WHA）將在20日至28日舉行，來自各國的衛生官員及專家齊聚日內瓦，不過因中國政治打壓，世界衛生組織（WHO）連3年未邀請台灣參與，陳時中率領衛福部官員的「世衛行動團」今天中午抵達日內瓦，下機後接受中央社訪問，做出上述回應。

他表示此刻心情不算差，因為這次爭取海外內民眾及駐館全體動員，雖然連3年沒拿到邀請函很失望，但在爭取過程中增加台灣能見度，讓國際看到台灣醫衛實力也是一種收穫。

世界衛生大會將於20日舉行，2017年起世界衛生組織在中國壓力下未發出邀請函，台灣連續3年叩關失利。（中央社製圖）
世界衛生大會將於20日舉行，2017年起世界衛生組織在中國壓力下未發出邀請函，台灣連續3年叩關失利。（中央社製圖）

去年台灣第2度未獲邀，當時陳時中在日內瓦表示因為紅色沙塵暴來了，他說今年則是更大的紅色沙塵暴，甚至中間還加了很多沙粒吹向台灣， 但「我們仍然活的很好，我們有很多朋友」。

連3年未受邀，今年政府在日內瓦展開積極宣傳攻勢，外館也特別準備了一輛台灣可以幫忙（TAIWAN CAN HELP）專屬座車，陳時中看到時眼睛為之一亮，並豎起大姆指對記者表示全民均健（Health for All）、台灣可以幫忙（TAIWAN CAN HELP）。

陳時中抵達日內瓦宣示「世衛行動團」正式啟動，行程滿檔，近日將陸續與多國陸續展開雙邊會談，並在20日舉行國際記者會。（編輯：高照芬）1080518

衛福部長陳時中（左3）18日抵達日內瓦，登上外館準備的TAIWAN CAN HELP專屬車輛，宣示「世衛行動團」正式啟動。中央社記者戴雅真日內瓦攝　108年5月18日
衛福部長陳時中（左3）18日抵達日內瓦，登上外館準備的TAIWAN CAN HELP專屬車輛，宣示「世衛行動團」正式啟動。中央社記者戴雅真日內瓦攝　108年5月18日
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