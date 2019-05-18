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WHA開幕在即 世衛遺漏台灣卻宣導維護世界安全

最新更新：2019/05/18 08:54
第72屆世界衛生大會（WHA）即將舉行，今年宣傳看板寫著大大的「維護世界安全」，但世衛遺漏台灣，無視防疫恐出現缺口風險，顯得格外諷刺。中央社記者戴雅真日內瓦攝　108年5月18日
第72屆世界衛生大會（WHA）即將舉行，今年宣傳看板寫著大大的「維護世界安全」，但世衛遺漏台灣，無視防疫恐出現缺口風險，顯得格外諷刺。中央社記者戴雅真日內瓦攝　108年5月18日

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦17日專電）第72屆世界衛生大會（WHA）即將舉行，中央社記者直擊今年世衛宣傳看板寫著大大的「維護世界安全」，對比世衛遺漏台灣，無視防疫恐出現缺口風險，顯得格外諷刺。

WHA將在5月20日至28日舉行，中央社記者今天前往會議場地萬國宮，直擊會場外頭已立起大大看板，安檢工作嚴格，逐輛檢查進出車輛。

世界衛生大會將在5月20日至28日舉行，會議場地萬國宮外頭17日已立起大型看板。中央社記者唐佩君日內瓦攝　108年5月18日
世界衛生大會將在5月20日至28日舉行，會議場地萬國宮外頭17日已立起大型看板。中央社記者唐佩君日內瓦攝　108年5月18日

場外可見看板上強調WHA會議主題「全民均健」（Health for All）目標，並打出「促進健康」（PROMOTE HEALTH）、「維護世界安全」（KEEP THE WORLD SAFE），以及「為弱勢服務」（SERVE THE VULNERABLE）等標語，不過因中國打壓台灣參與，使得公衛精神淪為口號。

與此同時，萬國宮內工作人員正緊鑼密鼓布置，走道上布滿WHO工作人員在各地服務協助的相片，向世人展示WHO不遺漏任何人。

其中，WHO特別宣傳對抗西非國家伊波拉疫情的努力，但台灣去年為展現願意共同承擔責任，積極參與國際醫衛、防疫工作的善意欲捐助100萬美元給WHO，最終因WHO秘書處政治考量而中止。

第72屆世界衛生大會（WHA）即將在5月20日至28日於萬國宮內舉行，場內文宣特別宣傳對抗伊波拉疫情的努力。中央社　108年5月18日
第72屆世界衛生大會（WHA）即將在5月20日至28日於萬國宮內舉行，場內文宣特別宣傳對抗伊波拉疫情的努力。中央社　108年5月18日

這些美好正面的宣傳看板，都因中國施加政治力，讓WHO連續3年未邀請台灣參與，而淪為口號，如同衛福部長陳時中近日強調，細菌、病毒沒有國界，任何地區被排除在外，防疫都會形成漏洞。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中國打壓，台灣從2017年起，連續3年未能參與WHA。（編輯：施燕飛）1080518

第72屆世界衛生大會（WHA）即將在5月20日至28日，於萬國宮內舉行，場內正緊鑼密鼓進行布置。中央社　108年5月18日
第72屆世界衛生大會（WHA）即將在5月20日至28日，於萬國宮內舉行，場內正緊鑼密鼓進行布置。中央社　108年5月18日
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