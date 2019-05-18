WHA開幕在即 台灣宣傳攻勢前進日內瓦

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦17日專電）台灣連3年未獲邀出席WHA，目前正在日內瓦展開積極宣傳攻勢，TAIWAN CAN HELP廣告除登上公車，更矗立在重要代表團下榻飯店附近，努力彰顯台灣貢獻國際的實力。

第72屆世界衛生大會（WHA）將在5月20日至28日舉行，來自各國的衛生官員及專家齊聚日內瓦，不過因中國政治打壓，世界衛生組織（WHO）連3年未邀請台灣參與，但台灣不因打壓低頭，中央社記者觀察，政府已在日內瓦街頭展開宣傳攻勢，讓各界看到台灣。

首波攻勢選擇在熙來攘往的日內瓦火車站，這個每天有成千上萬人進出之處，一輛電車正駛出專用道；在此同時，另一輛公車正行經聯合國日內瓦總部，不論電車或公車都有著特別的形象廣告。廣告中，一位來自台灣路竹會的女性義診人員，在馬達加斯加義診期間，側身與窗外的女童們相視而笑。她們膚色雖不同，情感卻如同家人，廣告上大大的字體寫著「台灣可以幫忙」（TAIWAN CAN HELP），以及呼應WHO的「全民均健」（Health for All）標語。

台灣今年仍未獲邀出席世界衛生大會，但在日內瓦展開積極宣傳攻勢，TAIWAN CAN HELP廣告登上公車。中央社記者戴雅真日內瓦攝 108年5月18日

場景換到日內瓦一座小山丘上的五星級飯店，這裡是重要國家衛生部長下榻之處，也是WHO高層洽談要事之地，這個飯店門口外矗立著大幅的TAIWAN CAN HELP看板，要讓每天坐著高級轎車進進出出的各國部長及官員更有機會看到。

台灣在日內瓦展開積極宣傳攻勢，在重要國家衛生部長下榻的五星級飯店，同時也是世界衛生組織（WHO）高層洽談要事之地外，豎立大幅的TAIWAN CAN HELP看板。 中央社記者唐佩君日內瓦攝 108年5月18日

WHA連拒台灣3年，台灣今年在日內瓦發動的國際文宣戰也是近3年最強。據了解，第二波文宣攻勢將待衛福部長陳時中18日抵達後展開，中央社直擊今年部長廂型座車大不同，整台車貼上以客家花布圖案，同樣寫上Health for All及TAIWAN CAN HELP標語。據悉，這輛車將載著陳時中與各國部長及重要人士會談。鮮豔的色彩在日內瓦街頭相當吸睛，甚至有路過民眾拿起手機拍攝。

此外，在日內瓦還有一種觀光三輪車（TAXI BIKE），載著觀光客前往各處景點，使用率也很高，這次政府特地在三輪車上製作整車廣告，宣傳Health for All及TAIWAN CAN HELP形象，從固定看板、大眾運輸工具及觀光三輪車，宣傳觸及不同族群。

日內瓦觀光三輪車（TAXI BIKE）載著觀光客前往各處景點，使用率很高。台灣特地在三輪車上製作整車廣告宣傳。（外交部提供）中央社記者戴雅真日內瓦傳真 108年5月18日

台灣以客家花布為底，在日內瓦觀光三輪車（TAXI BIKE）上製作整車廣告宣傳。（外交部提供）中央社記者戴雅真日內瓦傳真 108年5月18日

除了政府文宣外，民團也發揮戰力，由台灣聯合國協進會籌組的「2019台灣加入WHO宣達團」前往日內瓦為台灣發聲，他們印製了4國語言文宣，訴求中國不能代表台灣、台灣願意為全世界貢獻、民主人權不該被忽略等，將在人潮聚集的日內瓦湖畔發放。

台灣雖因政治因素被拒WHA之外，但場外有積極的形象宣傳，未來一週也將有友邦及理念相近國家支持在場內發聲，中國雖在國際組織設立政治路障，但台灣依舊能彰顯醫衛貢獻國際社會之實力及意願。

WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，以決定WHO政策方向。從2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，台灣從2017年起未能獲邀參與。（編輯：施燕飛）1080518