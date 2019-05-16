歐洲串連與台灣同行 布魯塞爾街頭國旗飄揚

（中央社記者唐佩君布魯塞爾16日專電）歐洲外館號召僑胞和留學生上街支持台灣參與世界衛生大會，今天上午10多個城市同時串連舉辦「與台灣同行」健走活動，布魯塞爾街頭可見中華民國國旗飄揚。

世界衛生大會（WHA）將於20日登場，在北京打壓下，世界衛生組織（WHO）連3年未邀請台灣參與，為向國際發聲，駐歐洲外館號召住在歐洲的僑胞、留學生及支持台灣的各界人士展開行動，包括柏林、巴黎、倫敦、布魯塞爾、海牙及斯德哥爾摩等10餘個城市，今天上午10時30分同時串連舉行「與台灣同行」（WALK WITH TAIWAN）活動。

雖然今天是週四上班上學日，但一早有許多僑胞及留學生從比利時各地趕到布魯塞爾集合，他們帶著中華民國國旗及各種支持台灣參與WHO標語牌，另有學生穿上三太子的服裝，在駐歐洲聯盟兼駐比利時代表曾厚仁率領下，約300人浩浩蕩蕩從市中心出發，預計步行2公里路程，其中會經過歐盟重要機構。

曾厚仁向中央社記者表示：「我們走上街頭是要彰顯台灣是個民主、自由、法治及尊重人權的國家，與歐盟是理念相近的夥伴；同時也要呼籲國際社會正視台灣受到政治壓力，無法參加世界衛生大會的事實。」

比利時多位國會議員及多位友邦駐歐洲聯盟（EU）大使也現身支持台灣。

健行活動現場氣氛熱烈，許多布魯塞爾市民及觀光客也熱情給予鼓勵。（編輯：郭中翰）1080516

比利時各地的僑胞及留學生16日齊聚布魯塞爾，他們一行300多人手拿國旗，參與「與台灣同行」健走活動，途經歐盟重要機構，表達支持台灣參與世界衛生大會（WHA）的決心。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 108年5月16日