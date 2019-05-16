台拚參與WHA 日內瓦公車廣告表訴求

世界衛生大會（WHA）下週將登場，駐日內瓦辦事處近期在當地公車刊登廣告，透過Taiwan Can Help等標語表達台灣爭取參與WHA的訴求。（外交部提供） 中央社記者侯姿瑩傳真 108年5月16日

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）世界衛生大會（WHA）即將登場，為向國際社會表達台灣爭取參與的訴求，外交部在日內瓦公車刊登廣告，包括行經世界衛生組織（WHO）總部路線的公車都可看到Taiwan Can Help的標語。

今年WHA將於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開，6日是網路報名截止日；不過，WHO在中國壓力下再度未發出邀請函給台灣，台灣恐連續3年缺席WHA。

外交部發言人李憲章今天表示，駐日內瓦辦事處近期在日內瓦公車刊登廣告，向國際宣傳台灣參與WHA的訴求。廣告上的標語是Taiwan Can Help（台灣能幫忙），並採用路竹會在馬達加斯加義診期間與當地孩童互動的照片，以實例向國際社會展現台灣在醫衛領域長年耕耘與奉獻。

他對中央社記者表示，公車車體廣告刊登時間與WHA會議時間接近，於15日至28日期間，有6台刊登廣告的公車在日內瓦市區行駛。

李憲章說，這些公車實際行駛路線每天都不同，涵蓋日內瓦重要及熱鬧地點，包括WHO總部、聯合國萬國宮、國際電信聯盟（ITU）等聯合國組織及專門機構，以及人潮洶湧的日內瓦火車站、觀光客常造訪的日內瓦湖畔與舊城觀光區。

除了公車廣告，他指出，未來幾天，在日內瓦當地的計程車與腳踏車也會看到外交部刊登的流動式廣告，藉此表達台灣的訴求，也盼讓更多人了解，台灣缺席WHA是不公正的做法。

雖然台灣今年未受邀參加WHA，李憲章表示，衛生福利部部長陳時中仍將再度率團前往日內瓦，期間將與其他國家進行雙邊會談及舉行國際記者會。同時，外交部也將在日內瓦舉辦酒會，邀請其他國家的衛生官員參與。

他指出，陳時中出發前往日內瓦之前，外交部長吳釗燮與陳時中17日早上將在外交部舉辦聯合記者會，說明WHA推案的狀況。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中國打壓，2017、2018連續2年台灣未能參與WHA。（編輯：林沂鋒）1080516