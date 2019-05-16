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外館號召挺台參加WHA
世界衛生大會（WHA）20日將登場，在北京打壓下，世界衛生組織（WHO）連3年未邀請台灣參與，駐歐洲、澳洲外館號召僑胞、留學生及支持台灣的各界人士展開行動，透過健走遊行、公車刊登廣告等形式，向國際發聲。
外館號召挺台參加WHA
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外館號召挺台參加WHA8/11

參與WHA遊行 羅馬僑胞遊客熱情支持

最新更新：2019/05/18 07:28
數十名台灣僑胞16日上午在羅馬地標人民廣場發起「與台灣同行」遊行活動，希望喚起國際社會支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。中央社記者黃雅詩羅馬攝 108年5月16日
數十名台灣僑胞16日上午在羅馬地標人民廣場發起「與台灣同行」遊行活動，希望喚起國際社會支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。中央社記者黃雅詩羅馬攝 108年5月16日

（中央社記者黃雅詩羅馬16日專電）旅居羅馬的僑胞今天上午在地標「人民廣場」發起遊行，爭取台灣參與世界衛生大會（WHA）。4位友台的義大利國會議員到場支持，一群瑞士學生也熱情加入，揮舞中華民國國旗。

世界衛生大會將於20日到28日在瑞士日內瓦舉行，全歐洲25個大城市台僑同步發起「與台灣同行」健走遊行活動，希望喚起國際上對台灣健康人權的支持。羅馬的遊行活動共有數十人出席，包括在羅馬工作、留學的台灣同鄉會成員，及駐義代表處與駐教廷大使館的館員、眷屬。

活動選在羅馬市中心地標人民廣場（Piazza del Popolo）舉行，義大利國會友台協會主席馬蘭參議員（Lucio Malan）、副主席狄馬尤眾議員（Marco Di Maio）、眾議員卡雷（Nicola Care）、眾議員迪斐力博（Vito De Filippo）到場支持台灣的訴求。

馬蘭致詞時表示，這場活動不只是為了台灣，也是為了民主、人權，向中華民國這樣一個卓越的民主國家，希望參與世衛來協助全球醫療衛生，世衛當然應該敞開大門歡迎，雖然常遭遇政治現實困難，但他會在義大利國會繼續努力為台灣發聲。

駐義代表李新穎說，他從事外交工作33年，首度參加街頭遊行，很高興能把第一次獻給羅馬，歐洲25個城市的僑胞同步為了WHA走上街頭，這是一個歷史紀錄，感謝台僑們熱情參加，希望大家一起努力讓台灣更好，讓台灣更被世界看到。

遊行上午10時30分開始，繞行人民廣場後，在定點大合唱「伊是咱的寶貝」、「愛拚才會贏」、「天黑黑」、「丟丟銅仔」等台語歌曲，和一首「皇天不負苦心人」的客家歌曲。

台僑別上國旗圍巾，不斷搖旗吶喊「Health for Taiwan（支持台灣健康權）」，吸引許多路人注意，不少遊客經過時用力比讚，還有一群瑞士學生，直接向僑胞索取中華民國國旗加入遊行行列，跟著大喊台灣加油。（編輯：郭中翰）1080516

僑胞16日上午在羅馬發起「與台灣同行」遊行活動，一群路過的瑞士學生主動表達支持台灣，加入遊行拿著中華民國國旗喊口號。中央社記者黃雅詩羅馬攝 108年5月16日
僑胞16日上午在羅馬發起「與台灣同行」遊行活動，一群路過的瑞士學生主動表達支持台灣，加入遊行拿著中華民國國旗喊口號。中央社記者黃雅詩羅馬攝 108年5月16日
僑胞16日上午在羅馬發起「與台灣同行」遊行活動，左二到四依序為義大利眾議員卡雷、眾議員狄馬尤、駐義代表李新穎、眾議員迪斐力博。中央社記者黃雅詩羅馬攝 108年5月16日
僑胞16日上午在羅馬發起「與台灣同行」遊行活動，左二到四依序為義大利眾議員卡雷、眾議員狄馬尤、駐義代表李新穎、眾議員迪斐力博。中央社記者黃雅詩羅馬攝 108年5月16日
僑胞16日上午在羅馬發起「與台灣同行」遊行，許多義大利眷屬出席支持，嫁到羅馬的僑胞吳伊敏與丈夫Diego在遊行結束後，拿著支持台灣加入WHA的旗子在廣場接吻。（僑胞提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 108年5月16日
僑胞16日上午在羅馬發起「與台灣同行」遊行，許多義大利眷屬出席支持，嫁到羅馬的僑胞吳伊敏與丈夫Diego在遊行結束後，拿著支持台灣加入WHA的旗子在廣場接吻。（僑胞提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 108年5月16日
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