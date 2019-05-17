布拉格與台灣同行 多位捷克議員響應

（中央社記者林育立柏林16日專電）布拉格市中心最熱鬧的老城廣場，今天舉辦「與台灣同行」集會，呼籲各界支持台灣參與世界衛生組織（WHO），多位友台的捷克議員也到場響應。

世界衛生大會（WHA）5月20日即將登場，由於中國的打壓，台灣連續3年沒有收到邀請，不過得到美國、歐盟、日本、德國的聲援。

捷克基督教民主黨歐洲議員參選人帕曲塔（Lukas Pachta）、海盜黨市議員克勞斯娃（Michaela Krausova）、捷克媒體「解析中國」（Sinopsis）副總編輯普查克娃（Katerina Prochazkova）等友台人士，今天親自到老城廣場（Old Town Square），聲援駐捷克代表處主辦的「與台灣同行」活動。

帕曲塔在致詞時表示，捷克政界有非常多人支持台灣，台灣對信仰的寬容和對世界衛生的貢獻有目共睹，期盼台灣能繼續堅守民主和人權的價值。（編輯：周永捷）1080517