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外館號召挺台參加WHA
世界衛生大會（WHA）20日將登場，在北京打壓下，世界衛生組織（WHO）連3年未邀請台灣參與，駐歐洲、澳洲外館號召僑胞、留學生及支持台灣的各界人士展開行動，透過健走遊行、公車刊登廣告等形式，向國際發聲。
外館號召挺台參加WHA
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外館號召挺台參加WHA3/11

布拉格與台灣同行 多位捷克議員響應

最新更新：2019/05/17 07:31
布拉格市中心的老城廣場16日舉辦「與台灣同行」活動，呼籲各界支持台灣加入世界衛生組織。（駐捷克代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年5月17日
布拉格市中心的老城廣場16日舉辦「與台灣同行」活動，呼籲各界支持台灣加入世界衛生組織。（駐捷克代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年5月17日

（中央社記者林育立柏林16日專電）布拉格市中心最熱鬧的老城廣場，今天舉辦「與台灣同行」集會，呼籲各界支持台灣參與世界衛生組織（WHO），多位友台的捷克議員也到場響應。

世界衛生大會（WHA）5月20日即將登場，由於中國的打壓，台灣連續3年沒有收到邀請，不過得到美國、歐盟、日本、德國的聲援。

捷克基督教民主黨歐洲議員參選人帕曲塔（Lukas Pachta）、海盜黨市議員克勞斯娃（Michaela Krausova）、捷克媒體「解析中國」（Sinopsis）副總編輯普查克娃（Katerina Prochazkova）等友台人士，今天親自到老城廣場（Old Town Square），聲援駐捷克代表處主辦的「與台灣同行」活動。

帕曲塔在致詞時表示，捷克政界有非常多人支持台灣，台灣對信仰的寬容和對世界衛生的貢獻有目共睹，期盼台灣能繼續堅守民主和人權的價值。（編輯：周永捷）1080517

地機族
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