更多編輯台推薦新聞：
美售台亞洲最強中輕型F-16V戰機 6大看點總整理
政治

美售台亞洲最強中輕型F-16V戰機 6大看點總整理

深圳先行示範區能否取代香港地位 港媒分析一次看
兩岸

深圳先行示範區能否取代香港地位 港媒分析一次看

影片／伯明罕田徑鑽石聯賽 鄭兆村奪隊史首面金牌
運動

影片／伯明罕田徑鑽石聯賽 鄭兆村奪隊史首面金牌

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
外館號召挺台參加WHA
世界衛生大會（WHA）20日將登場，在北京打壓下，世界衛生組織（WHO）連3年未邀請台灣參與，駐歐洲、澳洲外館號召僑胞、留學生及支持台灣的各界人士展開行動，透過健走遊行、公車刊登廣告等形式，向國際發聲。
外館號召挺台參加WHA
新聞專題
外館號召挺台參加WHA4/11

與台灣同行 維也納與斯德哥爾摩國旗飄揚

最新更新：2019/05/16 23:56
維也納聯合國總部前的廣場16日有數以百計的僑胞揮舞國旗，力挺台灣參加世界衛生組織。（駐奧地利代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年5月16日
維也納聯合國總部前的廣場16日有數以百計的僑胞揮舞國旗，力挺台灣參加世界衛生組織。（駐奧地利代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年5月16日

（中央社記者林育立柏林16日專電）駐奧地利和瑞典的外館，今天在維也納和斯德哥爾摩同步舉辦「與台灣同行」活動，吸引數以百計的僑胞和歐洲友人參加，力挺台灣參與世界衛生大會（WHA）。

維也納聯合國總部前的阿薩德廣場（Muhammad-Asad-Platz）一早就有台灣僑胞集結，大家手上搖著國旗和支持台灣加入世界衛生組織（WHO）的旗幟，並一起合唱「台北的天空」等歌曲。

現場並宣讀奧地利國會友台小組主席艾蒙（Werner Amon）以歐洲理事會（Council of Europe）副理事長身分寫給世界衛生組織的信。

艾蒙在信中表示，在全球的健康防護體系缺席，對台灣非常不公平。台灣應該以觀察員身份參與世界衛生大會，以實現全世界的人都能享受健康人權的普世價值。

瑞典首都斯德哥爾摩的市中心今天也舉辦健走活動，前瑞典國會友台小組主席賽柏（Caroline Szyber）和瑞典台商會等僑團代表全程參與。

駐瑞典代表廖東周接受瑞典媒體採訪時表示，台灣是全球防疫合作不可或缺的一員，有意願也有能力參與世衛組織，為國際社會做出具體貢獻。（編輯：高照芬）1080516

瑞典首都斯德哥爾摩的中央火車站附近，16日舉辦「與台灣同行」健走活動，僑胞們手舞國旗響應。（駐瑞典代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年5月16日
瑞典首都斯德哥爾摩的中央火車站附近，16日舉辦「與台灣同行」健走活動，僑胞們手舞國旗響應。（駐瑞典代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年5月16日
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報