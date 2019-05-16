與台灣同行 維也納與斯德哥爾摩國旗飄揚

維也納聯合國總部前的廣場16日有數以百計的僑胞揮舞國旗，力挺台灣參加世界衛生組織。（駐奧地利代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年5月16日

（中央社記者林育立柏林16日專電）駐奧地利和瑞典的外館，今天在維也納和斯德哥爾摩同步舉辦「與台灣同行」活動，吸引數以百計的僑胞和歐洲友人參加，力挺台灣參與世界衛生大會（WHA）。

維也納聯合國總部前的阿薩德廣場（Muhammad-Asad-Platz）一早就有台灣僑胞集結，大家手上搖著國旗和支持台灣加入世界衛生組織（WHO）的旗幟，並一起合唱「台北的天空」等歌曲。

現場並宣讀奧地利國會友台小組主席艾蒙（Werner Amon）以歐洲理事會（Council of Europe）副理事長身分寫給世界衛生組織的信。

艾蒙在信中表示，在全球的健康防護體系缺席，對台灣非常不公平。台灣應該以觀察員身份參與世界衛生大會，以實現全世界的人都能享受健康人權的普世價值。

瑞典首都斯德哥爾摩的市中心今天也舉辦健走活動，前瑞典國會友台小組主席賽柏（Caroline Szyber）和瑞典台商會等僑團代表全程參與。

駐瑞典代表廖東周接受瑞典媒體採訪時表示，台灣是全球防疫合作不可或缺的一員，有意願也有能力參與世衛組織，為國際社會做出具體貢獻。（編輯：高照芬）1080516