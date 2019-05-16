歐洲串連與台灣同行 各方友台人士力挺發聲

（中央社記者唐佩君布魯塞爾16日專電）歐洲外館號召僑胞和留學生今天上街支持台灣參與世界衛生大會，布魯塞爾及海牙都有數百名民眾參加，友邦駐歐盟大使及荷蘭重量級政治人士到場力挺，共同為台灣發聲。

世界衛生大會（WHA）將於20日登場，在北京打壓下，世界衛生組織（WHO）連3年未邀請台灣參與，為向國際發聲，中華民國駐歐洲的外館號召當地僑胞、留學生及支持台灣的人士展開行動，包括德國、法國、英國、比利時、奧地利、瑞典、芬蘭、捷克、波蘭、荷蘭、義大利等國，今天上午10時30分同時串連舉行「與台灣同行」（WALK WITH TAIWAN）活動。

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僑胞16日上午在羅馬發起「與台灣同行」遊行，許多義大利眷屬出席支持，嫁到羅馬的僑胞吳伊敏與丈夫Diego在遊行結束後，拿著支持台灣加入WHA的旗子在廣場接吻。（僑胞提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 108年5月16日

在布魯塞爾，許多僑胞及留學生從比利時各地趕來集合，他們手持中華民國國旗及各種支持台灣參與WHO標語牌，約300人浩浩蕩蕩從市中心出發。

比利時多位國會議員及友邦駐歐洲聯盟（EU）大使也現身支持台灣。其中索羅門群島駐歐盟大使莫斯（Moses Kouni Mose）接受中央社訪問時表示，大家在此向全世界展示並傳達一個清楚的訊息，台灣應該參與世界衛生大會及聯合國，對此索羅門群島王國多年來一直支持台灣。

另外，歐盟諮詢機構歐洲經濟與社會委員會（EESC）前主席馬洛斯（Henri Malosse）則說，今天前來支持台灣，是因為台灣正承受共產中國很大的壓力不被國際承認，但台灣是全世界民主之友，台灣可說是東亞真正的民主典範。

在海牙，在荷蘭台灣鄉親會主辦下，約有200名僑胞、留學生及荷蘭籍人士參與。其中荷蘭眾議院外貿委員會主席羅恩（Raymond de Roon）親自至國會前廣場向所有與會者致意，他表示健康權益是人權的一環，支持台灣參與世界衛生組織相關會議、機制及活動。

今天兩地遊行隊伍所經之地都吸引民眾注意，許多人拿起相機拍攝，在海牙也有民眾主動加入跟著遊行隊伍呼口號。（編輯：郭中翰）1080516

荷蘭眾議院外貿委員會主席羅恩（前中）16日參與在海牙舉行的與台灣同行活動，支持台灣參與世衛活動，並與駐荷代表陳欣新（前右）合影。（駐荷代表處提供）中央社記者唐佩君布魯塞爾傳真 108年5月16日