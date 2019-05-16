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外館號召挺台參加WHA
世界衛生大會（WHA）20日將登場，在北京打壓下，世界衛生組織（WHO）連3年未邀請台灣參與，駐歐洲、澳洲外館號召僑胞、留學生及支持台灣的各界人士展開行動，透過健走遊行、公車刊登廣告等形式，向國際發聲。
外館號召挺台參加WHA
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外館號召挺台參加WHA5/11

與台灣同行健走 德多位議員不畏風雨響應[影]

最新更新：2019/05/17 16:21
柏林16日舉辦「與台灣同行」健走活動，多位德國國會議員到場聲援。中央社記者林育立柏林攝　108年5月16日
柏林16日舉辦「與台灣同行」健走活動，多位德國國會議員到場聲援。中央社記者林育立柏林攝　108年5月16日

（中央社記者林育立柏林16日專電）歐洲外館今天舉辦「與台灣同行」健走活動，柏林雖然風雨交加，仍吸引300多位僑胞和德國友人參加，多位德國國會議員也熱情響應，遊行隊伍在警車開道下穿過市中心。

世界衛生大會（WHA）20日即將登場，由於北京的打壓，台灣連續3年沒受邀。

駐德代表謝志偉與代表處官員先在市中心的地標布蘭登堡門（Brandenburger Tor）前廣場演出行動劇，抗議台灣無法參與世界衛生組織（WHO）。

隨後在警車開道下，遊行隊伍沿著菩提樹大道（Unter den Linden）、斐特烈街（Friedrichstrasse）一路漫步到御林廣場（Gendarmenmarkt），沿路高喊「加入世界衛生組織」、「台灣GoGoGo」的口號，活動歷時2小時後結束。

多位友台議員也到場聲援，包括德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch）、「德中協會—台灣之友」主席雪佛（Anita Schaefer）、費雪（Axel Fischer）、克勞斯（Alexander Krauss）等人，前德國駐台代表紀克禮（Michael Zickerick）也專程從慕尼黑趕來參加。

雪佛表示，雖然前任與現任的德國健康部長都公開支持台灣參與世界衛生組織，台灣依然被排除在外，對台灣人民和全世界都造成風險。台灣人不是二等公民，世界不能再歧視台灣。

威爾許在致詞時細數跨黨派的友台小組議員多年來在申根區免簽證待遇、台德避免雙重課稅協定等事務的努力，他承諾未來會繼續為台灣努力。

曾任駐台代表的紀克禮在台灣住了3年。他說，世界衛生組織將台灣排除在外是恥辱，台灣可為世界做出許多貢獻，友台人士應該加倍努力，幫助台灣參與國際社會。（編輯：郭中翰）1080516

駐德代表謝志偉（前中）16日在柏林市中心的地標布蘭登堡門前廣場演出行動劇，抗議台灣無法參與世界衛生組織。中央社記者林育立柏林攝　108年5月16日
駐德代表謝志偉（前中）16日在柏林市中心的地標布蘭登堡門前廣場演出行動劇，抗議台灣無法參與世界衛生組織。中央社記者林育立柏林攝　108年5月16日
柏林16日舉辦「與台灣同行」健走活動，雖然風雨交加，仍吸引300多位僑胞和德國友人參加。中央社記者林育立柏林攝　108年5月16日
柏林16日舉辦「與台灣同行」健走活動，雖然風雨交加，仍吸引300多位僑胞和德國友人參加。中央社記者林育立柏林攝　108年5月16日
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