爭取參與世衛 駐歐外館同步上街頭發聲

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）外交部今天表示，駐歐盟及駐法國、英國、德國、荷蘭、義大利、奧地利、捷克、波蘭等駐外館處同步於歐洲各地舉辦「與台灣同行」健走或集會活動，表達台灣參與世衛的訴求。

世界衛生大會（WHA）20日將於瑞士日內瓦登場，因中國打壓，世界衛生組織（WHO）自2017年起，連續3年未邀請台灣參與。

外交部晚間發布新聞稿表示，駐歐盟以及駐法國、英國、德國、荷蘭、義大利、奧地利、捷克、波蘭、瑞典、丹麥、芬蘭、希臘等代表處，於當地時間今天上午同步於全歐各地舉辦「與台灣同行」（Walk with Taiwan）健走或集會活動，共有50多位歐洲各國政要參與，再度展現歐洲各地友人支持台灣應受邀參與今年WHA的強勁力道。外交部對此表達感謝。

外交部指出，比利時布魯塞爾的活動有近500人上街健走表達對台灣參與WHA的支持。在德國柏林，即使天候不佳，仍有超過300人以實際行動挺台，駐德代表謝志偉更親自導演行動劇，表達將台灣排除於全球防疫體系外的荒謬。

外交部表示，在巴黎人權廣場、柏林布蘭登堡城門、英國特拉法加廣場、布魯塞爾大廣場、羅馬人民廣場、布拉格老城等歐洲各地著名地標，都可見友台政要、海外僑胞、留學生以及民眾等各界人士扶老攜幼參與，透過健走、集會、演說、短劇及「快閃」等多元方式，宣達台灣參與WHA的重要性及必要性。

外交部進一步表示，德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）等10多位德國議員在大雨中接連演說力挺台灣。法國國民議會友台小組主席賽沙里尼（Jean-Francois Cesarini）等6位國會議員、英國台英國會小組共同主席羅根（Lord Rogan）等5位國會議員、義大利國會友台協會主席馬蘭（Lucio Malan）等4位議員，以及比利時、荷蘭等國的國會議員、友邦索羅門群島、帛琉、吐瓦魯及尼加拉瓜駐歐盟大使等人，都在各地共襄盛舉、為台灣發聲。

外交部指出，今年除歐盟、英國、德國、法國等行政部門發言支持台灣以觀察員身分受邀出席WHA外，歐洲議會、英國、法國、德國、奧地利、義大利、捷克、斯洛伐克、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等多國國會議員也陸續致函WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），呼籲邀台灣出席WHA。

外交部指出，這次全歐同步舉行支持台灣參與WHA的健走活動，充分展現歐洲各地支持台灣參與WHA的力道更勝以往。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中國打壓，2017、2018連續2年台灣未能參與WHA。（編輯：李信寬）1080516

駐芬蘭代表處16日與其他駐歐洲館處同步舉辦「與台灣同行」活動，表達台灣參與世衛的訴求。（外交部提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年5月16日