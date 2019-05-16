與台灣同行在巴黎 法國會議員挺台參與WHA

駐法國代表處16日在巴黎的托卡德洛人權廣場舉辦「與台灣同行」集會，多位法國國會議員到場支持台灣在世界衛生組織擁有一席之地，為全人類健康做出貢獻。中央社記者曾依璇巴黎攝 108年5月16日

（中央社記者曾依璇巴黎16日專電）駐法國代表處今天在巴黎的托卡德洛（Trocadero）人權廣場舉辦「與台灣同行」集會，多位法國國會議員到場支持台灣在世界衛生組織擁有一席之地，為全人類健康做出貢獻。

第72屆世界衛生大會（WHA）將於20日到28日在瑞士日內瓦舉行，世界衛生組織（WHO）在北京當局壓力下，連續3年未邀請台灣與會。

中華民國駐在歐洲城市的多個館處今天串連舉行「與台灣同行」活動，替台灣的健康權益向國際發聲。

在巴黎，今天週四是上班日，仍有約100名旅法台僑及支持台灣的法國人到場力挺，包括法國國民議會議員賽沙里尼（Jean-Francois Cesarini）、米歇爾（Thierry Michels）、姆巴耶（Jean Francois Mbaye）、卡巴黑（Pierre Cabare）、卡斯巴里昂（Guillaume Kasbarian）及參議員葛利歐（Joel Guerriau）。

身兼國民議會友台小組主席的賽沙里尼說，疾病是沒有國界、地域及政治之分的，必須走出政客的對立，法國是中國的朋友，也是台灣的朋友，不必在其中選擇，台灣應在世衛組織擁有一席之地，大家都需要台灣的專業及技術，共同對抗疫病。

米歇爾曾造訪台灣，參觀法國微創手術訓練中心（IRCAD）在彰化縣鹿港的彰濱秀傳紀念醫院合作設置的訓練基地。他說，那次參訪經驗令人收穫豐富，應該要有更多類似跨國合作，台灣在世衛組織完全能為人類健康有所貢獻。

駐法代表吳志中接受中央社記者訪問時說，台灣連續3年被世衛大會拒於門外，反而越來越多國家表態支持台灣，今天有法國國民議會議員、參議員、地方政府代表及市議員到巴黎現場支持，每年都可以感受到這股相挺的力量。

吳志中表示，疾病無國界，但常有很多疾病資訊，台灣無法獲得通知，在台灣生活的不是只有台灣人，還有許多外籍人士，如今只因中國不喜歡台灣的民主，就把台灣排除在世界衛生體系之外，這是很弔詭的事情。

他說，台灣要求分享世衛組織資訊，論述完全站得住腳，隨著各國越來越支持台灣，相信循此方向，未來一定可以正式參與世衛組織。

駐法代表處也邀請台灣阿美族的查勞．巴西瓦里（Chalaw Pasiwali）及馬達加斯加的克雷馬（Kilema）兩位音樂人現場演出，領唱「明天會更好」。（編輯：郭中翰）1080516