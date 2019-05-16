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外館號召挺台參加WHA
世界衛生大會（WHA）20日將登場，在北京打壓下，世界衛生組織（WHO）連3年未邀請台灣參與，駐歐洲、澳洲外館號召僑胞、留學生及支持台灣的各界人士展開行動，透過健走遊行、公車刊登廣告等形式，向國際發聲。
外館號召挺台參加WHA
新聞專題
外館號召挺台參加WHA10/11

用健走發聲 雪梨辦事處籲支持台灣參與WHA

最新更新：2019/05/16 19:51
駐雪梨辦事處與台灣同鄉會11日舉辦健走活動，近百名參加者呼籲各界聲援台灣參與世界衛生大會（WHA）的訴求。（駐雪梨台北經濟文化辦事處提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真　108年5月16日
駐雪梨辦事處與台灣同鄉會11日舉辦健走活動，近百名參加者呼籲各界聲援台灣參與世界衛生大會（WHA）的訴求。（駐雪梨台北經濟文化辦事處提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真　108年5月16日

（中央社記者石秀娟雅加達16日專電）世界衛生大會（WHA）將於20日在瑞士日內瓦登場，台灣今年也未受邀參與。駐雪梨辦事處與澳洲台灣同鄉會上週末舉辦健走，近百人共襄盛舉，支持台灣參與世界衛生大會。

駐雪梨台北經濟文化辦事處表示，健走活動11日在雪梨西郊數十公里的藍山國家公園（Blue Mountains National Park）舉行，參加者完成WHA的人體排字，也將每人健走約1萬至1萬5000步的紀錄上傳至衛生福利部的統計網站，盡一己之力，為台灣發聲。

辦事處表示，健走活動由處長王雪虹帶領，僑領、僑務諮詢委員葉清玉、台灣同鄉會會長林挺瑞、僑胞、澳洲友人等出席。行經遊客聚集處，參加者手持各式文宣，高喊「Health for All, Taiwan Can Help」，吸引許多澳洲民眾關注。

王雪虹說，台灣已3年未能出席世界衛生大會，造成全球衛生體系漏洞，台灣的醫療水準備受國際肯定，盼透過健走向國際傳達台灣有意願、也有能力持續為全球衛生貢獻的訊息。

林挺瑞致詞時表示，台灣的國際處境艱辛，海外僑胞應發揮團結的力量支持台灣。（編輯：郭中翰）1080516

駐雪梨辦事處11日舉辦健走活動，參加健走的民眾以人體排字呈現WHA（世界衛生大會），傳達台灣有意願、也有能力持續為全球衛生貢獻的訊息。（駐雪梨台北經濟文化辦事處提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真　108年5月16日
駐雪梨辦事處11日舉辦健走活動，參加健走的民眾以人體排字呈現WHA（世界衛生大會），傳達台灣有意願、也有能力持續為全球衛生貢獻的訊息。（駐雪梨台北經濟文化辦事處提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真　108年5月16日
地機族
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