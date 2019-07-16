台克建交推手贈勳 總統：夥伴關係最大肯定

總統蔡英文（右）15日（當地時間）接受克國總督席頓（Tapley Seaton）（左）致贈「聖克里斯多福及尼維斯勳章」。致謝詞時表示，從36年前推動台克建交的重要推手、總督席頓手中接受勳章，意義非常重大。中央社記者張新偉聖克里斯多福攝 108年7月16日

（中央社記者溫貴香聖克里斯多福及尼維斯15日電）總統蔡英文今天與36年前推動台克建交的重要推手克國總督席頓共同種植「黃花風鈴木」樹苗並揭紀念碑，總統並接受「聖克里斯多福及尼維斯勳章」，她表示，這是兩國夥伴關係最大的肯定。

總統在當地時間下午出席聖克里斯多福及尼維斯（克國）總督府舉行歡迎儀式暨植樹儀式，總督席頓（Tapley Seaton）贈勳給蔡總統，晚間以國宴款待蔡總統所率領訪問團成員。

總統抵達總督府後，席頓親自迎接，隨後共同接受禮兵列隊致敬。在演奏兩國國歌後，總統在席頓陪同下前往植樹儀式地點，種植「黃花風鈴木」樹苗並揭紀念牌，象徵台克兩國關係緊密深厚，邦誼永固。

隨後，蔡總統接受席頓致贈「聖克里斯多福及尼維斯勳章」（Order of Saint Christopher and Nevis），並致謝詞。

總統蔡英文（中）15日（當地時間）從36年前推動台克建交的重要推手克國總督席頓（Tapley Seaton）（左）手中，獲贈「聖克里斯多福及尼維斯勳章」。中央社記者張新偉聖克里斯多福攝 108年7月16日

總統蔡英文（前左）15日（當地時間）赴總督府會晤克國總督席頓（Tapley Seaton）（前右2），會前總督府舉行歡迎儀式暨植樹儀式，迎接蔡總統。中央社記者張新偉聖克里斯多福攝 108年7月16日

總統表示，這兩年，包括總督及總理哈里斯（Timothy Harris）在內都曾經訪問台灣，很高興這次換她訪問克國。對於獲得席頓總督授與象徵最高榮譽的「聖克里斯多福及尼維斯勳章」，她感到非常榮幸，「這是對我們兩國長期友誼、以及彼此發展夥伴關係最大的肯定」。

總統提到，更讓她感動的是，1983年聖克里斯多福及尼維斯獨立建國時，第一個建立外交關係的友邦，就是中華民國台灣。而席頓則是來台洽談建交的重要推手，從總督手中接受勳章，意義非常重大。

總統指出，從1983年到現在，30多年來，台灣除了在農業、醫療及資通訊等領域，持續和克國交流合作，也推動各類獎學金及技職教育的計畫，一起培育優秀的專業人才。

總統認為，從聯合國的「永續發展目標」來看，我們共同合作的這些努力，都是在造福人民，促進和平、繁榮，還有可以世世代代延續下去的發展，這就是台灣和克國共同的理念，也是未來要繼續共同努力的目標。

總統也特別感謝克國政府長期在國際場合為台灣仗義執言，讓更多國際上的朋友能看見。台灣不但善盡地球村成員的責任，更有能力為世界帶來積極的貢獻。

展望未來，總統盼總督繼續給予台灣最大的支持，讓兩國在國際上相互扶持，一起做出更多貢獻。

此外，席頓致詞時表示，今天透過致贈蔡總統「聖克里斯多福及尼維斯勳章」彰顯蔡總統的卓越貢獻，蔡總統今天種下的「黃花風鈴木」樹苗也象徵兩國邦誼長存。

贈勳結束後，總統也與現場今年拿到台灣獎學金即將來台就讀的學生寒暄互動。隨後接受總督國宴款待，兩人互動熱絡，氣氛輕鬆融洽。（編輯：張均懋）1080716

總統蔡英文（前右）15日（當地時間）赴總督府會晤克國總督席頓（Tapley Seaton）（右5），會前總督府舉行植樹儀式，蔡總統種植樹苗並揭開紀念牌。中央社記者張新偉聖克里斯多福攝 108年7月16日

聖克里斯多福及尼維斯國是訪問15日（當地時間）第3天行程，總統蔡英文（前左）赴總督府會晤克國總督席頓（Tapley Seaton）（右4），會前總督府舉行植樹儀式，蔡總統種植「黃花風鈴木」樹苗，象徵兩國關係緊密深厚，邦誼永固。中央社記者張新偉聖克里斯多福攝 108年7月16日