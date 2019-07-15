發展觀光新景點 總統主持克國海岸景觀公園動土

總統蔡英文（圖）14日出席聖克里斯多福及尼維斯的海岸景觀公園計畫動土典禮，向與會貴賓致詞。中央社記者張新偉攝 108年7月14日

（中央社記者溫貴香聖克里斯多福及尼維斯14日電）總統蔡英文與克國行政首長兼外交部長布蘭特利一起主持海岸景觀動土典禮說，這項計畫兼顧環境友善、在地參與跟永續設計的理念，完全符合聯合國永續發展目標。

總統「自由民主永續之旅」第二站訪問聖克里斯多福及尼維斯（簡稱克國），第二天行程參觀Timothy Hill兩洋交界景點，並至尼維斯島訪問，克國副總督萊柏（Hyleeta Liburd）及行政首長兼克國外交部長布蘭特利（Mark Brantley）親自迎接總統及訪問團。

總統出席海岸景觀公園動土典禮致詞表示，很高興在風光明媚的海灘與大家見面，到尼維斯島之前，就知道這裡深受遊客喜愛，今天實地拜訪果然名不虛傳，台灣與克國一樣擁有豐富觀光資源，近來觀光旅客持續增加，很高興兩國交流觀光發展的經驗，一起執行海岸景觀公園這項計畫。

總統表示，觀光發展不只追求短期獲利更要確保長期永續發展，這項計畫兼顧環境友善、在地參與、永續設計的理念，整合各界資源一起投入，完全符合聯合國永續發展目標。

總統說，準備興建的公園有一個特別的巧思就是把台灣與聖克里斯多福及尼維斯兩國小朋友彩繪的國家圖像製作成馬賽克壁磚，未來這座嶄新的公園將成為兩國深厚友誼的見證。

「這次來訪除了是中華民國台灣總統第一次來到尼維斯島，也特別邀請台灣觀光旅遊業者組團前來考察」總統說，展望未來希望兩國合作愈來愈密切，觀光往來愈來愈多。

隨同至克國考察觀光的台北市旅行商業同業公會大陸旅行委員會副主任委員陳健表示，尼維斯島是觀光開發的處女地，景觀非常原始與漂亮，如果要推薦這裡的景點吸引台灣觀光客，他會說「加勒比海跳下去吧！」包括蜜月旅行或小型會議都可以到此，有些業者已在規劃，預計半年後可以開團，尤其是台灣人在冬季比較想到夏天的地方渡假，冬天很適合。團價應比北歐團便宜，與到帛琉旅遊價位差不多、可能高一點，但因邦交國免簽證。

部落客黃子得說，陽光照射在加勒比海的海灘與東南亞非常不同，如果想體驗加勒比海風情，到尼維斯島可以體驗這種度假氛圍，都沒有做什麼事情，整個人躺在沙灘上，不只體會海島氣息也有很多古蹟可以看，對台灣人而言，這裡只是坐飛機比較遠，但旅遊便利與當地交通移動上非常方便，且因邦交國且免簽證，免為申辦護照所苦。

平尼斯海岸位於克國尼維斯島西側、首府查爾斯敦（Charlestown）以北3公里處，是當地民眾及觀光客喜愛的遊憩區，尼維斯島行政機構於2014年提出開發計畫，但因欠缺相關技術及預算停擺。

為回應克國政府及尼島人民期待，台灣將協助平尼斯海岸景觀公園的設計規劃與建置工程，並委由財團法人國際合作發展基金會執行。計畫期程為2019年7月至2021年12月。（編輯：陳彥鈞）1080715